Ezio Bosso, un anno senza il "maestro dell'anima"

Era il 14 maggio 2020 quando Ezio Bosso (Le frasi da non dimenticare), compositore, musicista e direttore d’orchestra lasciava questa terra in seguito alla malattia neurodegenerativa che lo affliggeva da anni. Ma il suo ricordo è e sarà sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto da vicino e del pubblico che lo adorava. Amava definirisi "un pianista per caso" e oggi, a un anno dalla sua scomparsa, sono tanti gli omaggi a lui dedicati. In primis, quello della sua città, Torino. Oltre agli innumerevoli pensieri spontanei, "Things That Remain", una piattaforma di condivisione di esperienze umane, ha lanciato una bella iniziativa attraverso un Tweet sul profilo social dell'artista scomparso: condividere un personale ricordo, un momento per creare insieme una grande memoria collettiva del maestro Bosso, destinata a rimanere.

Impossibile citare tutti i ricordi che sui social stanno facendo il giro del web in queste ore, tra quelli più intensi, quello di Alba Parietti, che ricorda il grande amico e Maestro di vita con una poesia di Emily Dickinson: "Chi è amato non conosce morte, perché l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina. Chi ama non conosce morte, perché l’amore fa rinascere la vita nella divinità".

In testa, l'ultima intervista del Maestro a Sky Tg24