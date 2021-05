Estate 2021, Longiano riparte con Poggipollini e Cisco

Il Teatro Petrella di Longiano (Forlì-Cesena) riapre le sue porte e si rianima dopo quasi sette mesi di chiusura. E lo fa con una energica ventata di musica, per tornare a vivere, ad immergersi nell’abbraccio delle arti. Da venerdì 21 a domenica 23 maggio, in programma tre imperdibili concerti d’autore. Un intero weekend che sarà aperto da DJ Gruff e Gianluca Petrella (venerdì 21, ore 19,30). Da un lato una super star internazionale del trombone, dall’altro un protagonista indiscusso della scena hip hop italiana. Gianluca Petrella e DJ Gruff uniscono le loro musiche, creando un imperdibile mix dove basi, scomposizioni e scratch incontrano jazz e improvvisazione.



Sabato 22 maggio (ore 19,30) a salire sul palco sarà il cantautore Federico Poggipollini (voce e chitarra), con la sua band Crumars in versione trio (Alberto Linari a tastiere, bassi e cori e Ivano Zanotti batteria e cori). Dopo lo show diventato virale del suo Bella Ciao in piazza Maggiore a Bologna lo scorso 25 aprile, il cantautore bolognese porterà al Teatro Petrella di Longiano i brani del suo ultimo album, Canzoni rubate: un tributo alla musica d’autore italiana, da Gianni Morandi a Ivan Graziani, Ivano Fossati, Finardi, Freak Antoni...



Domenica 23 maggio (ore 18,30) gran finale con Cisco, alias Stefano Bellotti, cantante dei Modena City Ramblers dal 2006 sulla scena in veste di solista. Baci e abbracci è il titolo del suo ultimo brano (lanciato lo scorso 2 aprile, con ospite Simone Cristicchi) che nasce come reazione all’atmosfera di tristezza e di distanziamento causata dalla pandemia da Covid.

Lo storico teatro longianese sarà allestito per tutti e tre i concerti, grazie alla sua versatilità, in versione music club. I concerti di Federico Poggipollini e di Cisco saranno video registrati per Viralissima/Lepida TV, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e ATER Circuito Regionale Multidisciplinare.



Il weekend musicale fa parte del secondo movimento – For>>ard Musica - del programma del Teatro Petrella 2020-2021 messo a punto da Cronopios, dopo quello dedicato alla danza (Re<<ind) andato in scena lo scorso autunno, prima del nuovo lockdown. Il terzo e ultimo movimento, Pl>y, sarà proposto nei prossimi mesi.



INFO E BIGLIETTI:

Posto Unico € 10,00

Acquisti su www.vivaticket.it

BIGLIETTERIA DEL TEATRO PETRELLA – TEL 0547 666008

Il giorno prima di ogni concerto dalle ore 17:30 alle ore 19:30

Il giorno del concerto 2 ore prima dell’inizio



Per rispettare le norme anti-Covid la capienza del Teatro è ridotta e i posti sono limitati