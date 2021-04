Concerto Primo Maggio 2021 in tv, anticipazioni e artisti in scaletta

Sarà una grande festa, questo è certo, ma soprattutto sarà una grande serata di musica con un valore simbolico molto forte, visto il periodo che stiamo vivendo. Il concerto del Primo Maggio , promosso da CGIL, CISL e UIL e prodotto e organizzato da iCompany , si svolgerà all'aperto, con la Cavea dell' Auditorium del Parco della Musica di Roma come punto di riferimento. Sarà diretta su Rai Tre mentre chi non avrà un televisore vicino potrà sintonizzarsi su Radio Due. In attesa del cast completo sono usciti i primi nomi: Extra Liscio, Bugo, Fast Animals and Slow Kids con Willie Peyote (presentano il singolo Cosa ci direbbe ), Piero Pelù e il cantautore francese Claudio Capéo . Un incipit potente, insomma. Gli ExtraLiscio , reduci dal trionfo sanremese con Bianca Luce Nera , sono da poco usciti con l'album E' Bello Perdersi e si avvicina l'arrivo nelle sale del film Extraliscio - Punk da Balera di Elisabetta Sgarbi (distribuito da Nexo Digital ). Anche Bugo è stato protagonista al Festival di Sanremo con E invece sì cui è seguito il suo album Bugatti Cristian .

Si sono chiuse sabato 17 aprile le votazioni del contest dedicato agli artisti emergenti, 1MNEXT, che come di consueto fa da apripista all’evento: 1mnext.primomaggio.net. I dieci finalisti sono: BRUJAS (Roma) - CARGO (Roma) - GIORGIO MORETTI (Roma) - GUASTO (Portici-NA) - JUNIOR V (Bari) - MARTE MARASCO (Milano) - MY GIRL IS RETRO (Bologna) - NENO (Torino) - NOVAFFAIR (Napoli) - OMÄR (Torino). La finale si terrà giovedì 22 aprile e sarà trasmessa alle ore 18 in streaming sulla pagina YouTube del Primo Maggio e su 1mnext.primomaggio.net, si svolgerà allo Spazio Rossellini di Roma (Polo Culturale Multidisciplinare riaperto dopo importanti lavori di ristrutturazione dalla Regione Lazio e ATCL) e vedrà sfidarsi con una performance live 12 giovani artisti: i 10 finalisti di 1M NEXT ai quali si aggiungono MARTE (Genova), attraverso la selezione di Musica Contro le Mafie, e CLAIRE AUDRIN (Roma), vincitrice del contest Lazio Sound Scouting. A condurre la finale di 1M NEXT 2021 sarà Erica Mou. Sul palco di Spazio Rossellini si esibirà anche NERVI, vincitore assoluto dell’edizione 2020. Saranno 3 gli artisti vincitori di 1MNEXT che verranno poi invitati a esibirsi durante il Concertone 2021. Il vincitore del contest sarà infine proclamato durante il Concertone. Vincitori delle precedenti edizioni del Contest sono stati i La Rua (2015), Il Geometra Mangoni (2016), Incomprensibile FC (2017), La Municipàl (2018), I Tristi (2019) e, appunto, Nervi (2020).