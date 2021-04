Irene Grandi e Lorenzo Andreaggi celebrano Narciso Parigi

A fare da apripista al disco dell’attore e regista toscano Lorenzo Andreaggi, dedicato alla memoria artistica del grande Narciso Parigi, e che vede lo stesso cantante firmarne la direzione, il brano insieme a Irene Grandi: Cosa sognano gli angeli: "Per promuovere l'uscita del disco Italia, America e ritorno, abbiamo scelto la canzone Cosa sognano gli angeli - dichiara Andreaggi - che è il brano in cui canto con Irene Grandi. Insieme a lei abbiamo deciso di girare il videoclip della canzone in un teatro per ricreare l’atmosfera degli anni cinquanta. Il mio collega attore, Andrea Nannelli mi ha parlato del Teatro Dovizi di Bibbiena. Un luogo magico, una piccola bomboniera che ha reso bellissima quella giornata di riprese e ha fatto si che con Irene potesse nascere una bella intesa artistica. Nel video siamo vestiti come due clochard per non dare la solita idea di angelo con le ali, ma per dare l'impressione di due angeli scesi sulla terra e più vicini agli uomini di quanto si possa credere.”



Con queste parole l’attore e regista fiorentino racconta il video. Frutto anche di uno scambio artistico con l’amica Irene Grandi. Andreaggi, infatti, prima del videoclip per il suo disco, ha filmato la regia del nuovo video dell’artista dal titolo Quel raggio nella notte. Il disco vede la produzione di Sergio Salaorni con il suo storico studio fiorentino Larione 10 recording studio dove è passata la storia della musica italiana degli ultimi 35 anni. Una canzone, Cosa sognano gli angeli, che contiene la struttura di un piccolo grande musical con questo suo sapore swing e manouche nello stesso tempo. Come in fondo tutta la vicenda del disco Italia, America e ritorno sembra un film. Un racconto di una vita passata ad incantare con il bel canto le platee di mezzo

mondo, per poi tornare nella culla del Rinascimento a suon ancora di musica. E per sempre.