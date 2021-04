Inoki va alla ricerca di nuovi talenti rap con The Heel Strikers

L'evento gratuito in streaming sarà trasmesso in diretta dalla Casa delle Arti di Conversano il 7, 8 e 9 aprile a partire dalle ore 19 in crossposting sulle pagine facebook di tutti i partner e degli artisti coinvolti e su canale YouTube di Django Concerti. Quattro gli artisti in gara: il vincitore entrerà nel roster di Glory Hole Records per la pubblicazione e la promozione di un nuovo singolo