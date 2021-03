Julie tra Ancora in piedi e le dieci canzoni per un make up perfetto

I pensieri che girano come un mulino a vento, sospinti solo dal cuore e dall'anima. Un anemometro dei sentimenti è Ancora in Piedi, il nuovo singolo di Julie. Al primo ascolto inganna: il suono brioso e le parole ordinate portano in una oasi di semplicità. E invece, a risentirlo, si colgono sfumature profonde, tormentate, quasi faticose in alcuni passaggi per poi liberare tutta la loro profondità e lasciare un retrogusto intenso, caldo come certi vini della sua Sicilia. In gergo si chiamo le canzoni sotto traccia ovvero quelle che se si ha la voglia di inserirsi tra le parole assumono un significato universale. E' stupefacente che una artista così giovane, ha appena compiuto 22 anni, possa confrontarsi con un testo così adulto e maturo con così tanta naturalezza e spontaneità. A ulteriore conferma c'è questa sua playlist dei brani da ascoltare mentre ci si trucca: scelte per nulla scontate anzi ricercate. Grazie a lei molte sfoggeranno un trucco perfetto, grazie a lei mi auguro che tante scopriranno che la musica e le parole sono più magiche senza trucco!



Pretty Please - Dua Lipa

Una buona dose di sensualità per darci la carica a diventare la versione migliore di noi stesse. Impossibile non muoversi seguendo il ritmo e la voce inconfondibilmente affascinante di Dua Lipa.



Juicy - Doja Cat ft. Tyga

Uno dei pezzi che ha portato Doja al suo immediato successo nel panorama della musica mondiale, “Juicy” è il brano in grado di metterti buon umore e farti sentire sexy anche alle 7 del mattino, ancora assonnata davanti lo specchio.



Yo x Ti, Tu x Mi - Rosalia, Ozuna

Un po’ di sano latino non guasta mai, soprattutto se ti stai preparando per uscire con le amiche o per far festa. Tra una pennellata e l’altra, questo è un brano in grado di proiettarti all’interno di un locale e con il cocktail già in mano.



Motive - Ariana Grande ft. Doja Cat

Stesso motivo di sempre, ritmo coinvolgente e che ti faccia muovere per cominciare al meglio la giornata o la serata. Ariana Grande e Doja Cat risultano un’accoppiata vincente e, con “Motive”, sentirsi attraenti e più “confident” è naturale.



Make up - Ariana Grande

Come non inserire un brano che parla di make up in una lista di canzoni da ascoltare durante il make up? In questo caso Ariana fa centro (sono di parte perché la adoro) e scelgo “Make up”, un brano dall’ascolto facile, simpatico, che scorre liscio e non guasta l’atmosfera anzi, il sorriso è assicurato.



Tutto Ok- Mecna ft. Frah Quintale

Qui entra in gioco il mio personalissimo gusto e il mio amore verso questo genere musicale. Questo brano urla “Happy Hour” e vi assicuro che non riuscirete a smettere di ascoltarlo e di ballare, attente solo a non sporcarvi con il mascara!



Adore you - Harry Styles

Il sogno di una generazione (e anche più): svegliarsi e ritrovarsi Harry Styles che canta nel vostro bagno. Beh non possiamo averlo ma possiamo accontentarci della sua voce che parla di quanto ci adori. Ti adoriamo anche noi Harry.



Telepatía - Kali Uchis

Se considerate il make-up time come un momento per rilassarsi e da dedicare a se stesse, credo che questo brano faccia al caso vostro. Lasciatevi trasportare dalla voce di Kali Uchis e approfittate dell’armonia del brano per ottenere la pace dei sensi.



Wild Thoughts - DJ Khaled, Rihanna, Bryson Tiller

Volevo inserire Rihanna in questa lista, colei che ha donato tanto sia al mondo della musica che a quello del make up. In mancanza di sua nuova musica ho scelto questo brano iconico pieno di sensualità, e anche con questo è impossibile non sentirsi più sicuri di se stessi.



Due ali - Frah Quintale

Questo è un brano che personalmente ascolto sempre durante la mia make up routine e non mi delude mai. Fresco e al passo con i tempi, anche questo pezzo ti dà carica, ti fa muovere e cantare. Così prepararsi per uscire, andare a lavoro o fare la spesa sarà più divertente!