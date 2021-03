Buon compleanno Fergie, le canzoni più famose

Milioni di copie vendute grazie a brani in grado di scalare le classifiche a livello mondiale: da Fergalicious in collaborazione con Will.I.Am. a L.A. Love (La La) Condividi:

Dal debutto come solista con l’iconica London Bridge ai più recenti Life Goes On e Save It Til Morning passando per i grandi successi di Big Girls Don’t Cry e L.A. Love (La La).

approfondimento I Black Eyed Peas e le ragioni dell'addio di Fergie Stacy Ann Ferguson, questo il nome all’anagrafe, è tra le artiste più popolari e amate a livello internazionale. Dall’esplosione mediatica con i Black Eyed Peas con i quali ha segnato la storia della musica vendendo milioni di copie ai progetti da solista, singolo dopo singolo la cantante si è imposta in ogni angolo del pianeta conquistando un posto nell’Olimpo delle sette note. London Bridge (2006) È il 18 luglio 2006 quando London Bridge arriva sul mercato. La canzone segna il debutto di Fergie, classe 1975, come solista, il successo è immediato; il brano raggiunge la prima posizione della prestigiosa US Billboard Hot 100.

Fergalicious (2006) Milioni di copie vendute anche per il secondo singolo estratto dal disco The Dutchess, ovvero Fergalicious in collaborazione con Will.I.Am.

Big Girls Don’t Cry (2007) Passiamo ora a uno dei brani più iconici di Fergie, ovvero Big Girls Don’t Cry che diventa la terza canzone del disco a raggiungere la vetta della US Billboard Hot 100, il videoclip ufficiale del singolo vanta la presenza di Milo Ventimiglia.

L.A. Love (La La) (2014) approfondimento Fergie, le foto più belle L.A. Love (La La) è il brano che apre la nuova era discografica di Fergie che pubblica Double Dutchess il 22 settembre 2017.

Life Goes On (2016) Proseguiamo il viaggio in musica con Life Goes On, terzo singolo estratto dal secondo album in studio di Fergie che raggiunge la Top20 della US Billboard 200.