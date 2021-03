Salento All Stars ci fanno Navigare a Vista: il video

Navigare a vista è il singolo che ha anticipato l'uscita del nostro nuovo album. Probabilmente rispecchia lo stato d'animo di un po' tutti in questa fase di grande incertezza nella quale ci troviamo. È uno degli ultimi brani scritti per il disco ma uno dei più rappresentativi perchè fotografa a pieno il momento storico che stiamo vivendo, comprese le enormi difficoltà nell'incidere un disco e nel pianificare le nostre vite. La canzone ha però una duplice chiave di lettura, ovvero quella di godersi il presente, di vivere il momento senza l'ossessione di dover a tutti i costi pensare al futuro. Questo ancor di più se consideriamo la vita del musicista, fatta spesso di molte porte chiuse in faccia. Nel brano c'è una collaborazione speciale, quella di Cristiana Verardo, cantautrice salentina che nel 2019 ha vinto il prestigioso premio Bianca d'Aponte. In questi giorni abbiamo ultimato le riprese del videoclip girato interamente nella nostra terra, il Salento. Ovviamente non manca il mare che per noi rappresenta un elemento di unione più che di divisione. Quel mare che bagna le terre del Mediterraneo che tanto hanno contaminato la nostra cultura e la nostra musica.



Alcune scene sono state girate al faro di Punta Palascìa di Otranto, un luogo magico, praticamente il punto più a est d'Italia. Non è stata una scelta casuale ma qualcosa di accuratamente pensato perché questo luogo, per noi, rappresenta la speranza, il posto in cui, prima che in qualunque altro lembo di terra, si può vedere il sorgere del sole. Abbiamo incastrato queste immagini con quelle di una barchetta di carta che nonostante la sua fragilità riesce a portare a destinazione un messaggio, quasi a voler sottolineare la forza delle idee e la caparbietà necessaria affinché si realizzino. Non è stato facile girare il videoclip fra zone gialle, arancioni e rosse ma forse tutte queste difficoltà sono servite a farci amare ancora di più questo album che è uscito poco più di un mese fa e già conta più di 3 milioni di ascolti. Il disco lo abbiamo chiamato L'era del cigno bianco e conta 10 brani realizzati con la produzione artistica mia (Davide Apollonio) e di Peppe Levanto che ha anche partecipato attivamente alla scrittura delle canzoni. I Salento All Stars sono qualcosa di diverso da una band classica, sono una specie di collettivo musicale nel quale hanno suonato, fino ad ora, più di 80 musicisti. Tante sono state le collaborazioni per questo nostro secondo album, dall'attore Michele Riondino a Mama Marjas, da 'O Zulù dei 99 Posse a Erica Mou, passando per i Magnitudo 12 e tanti musicisti della scena musicale salentina. Ovviamente portare tutti questi musicisti sul palco è un po' complicato, per questo motivo la band si è consolidata intorno alle figure di Alfredo Quaranta che è la nostra voce principale, Ylenia e Marco Giaffreda e Manuel Fontana. Il disco è un lavoro denso di tematiche importanti che riguardano la nostra terra e non solo, con un suono nuovo rispetto all'album precedente perché ci piace metterci in gioco.