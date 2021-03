Lacuna Coil diventano un gioco da tavola personalizzato: Horns Up!

Lacuna Coil annunciano il loro gioco da tavolo personalizzato. È in arrivo Horns Up!, il gioco da tavolo ufficiale della band dunque La band metal italiana più famosa al mondo sbarca nel business dei giochi da tavolo con un party game in puro stile rock. I giocatori, nei panni di fan scatenati a un concerto della loro band preferita, dovranno aprirsi una strada tra la folla per arrivare per primi sotto al palco. Ovviamente non mancheranno una serie di meccaniche “rovina amicizie” per ostacolare gli altri giocatori.



I Lacuna Coil saranno parte integrante del gioco: rappresentati sulle carte palco, si esibiranno e a ogni carta corrisponderà un effetto sulla platea! Le regole del gioco saranno di facile comprensione e si potrà giocare fino a un massimo di 9 persone contemporaneamente. Le illustrazioni di tutto il progetto sono della talentuosa Sara Fornì, già illustratrice di numerosi libri e giochi. Per la band di Milano questo non è il primo sconfinamento nel mondo geek, sono apparsi più volte sulle copertine dei fumetti di Batman e sono ospiti fissi a Lucca Comics and Games.



Il gioco di carte Horns Up! verrà realizzato in partnership con Labmasu Games e proposto in una campagna di pre-order a partire da venerdì 26 marzo 2021a questo link: https://bit.ly/2OQs4c7. La campagna di pre-order sarà aperta a tutto il mondo e all’aumentare delle copie richieste il progetto diventerà sempre più corposo con nuovi eventi e nuove espansioni.