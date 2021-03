Francesca Michielin, nuovo album "FEAT (Fuori dagli spazi): tracklist

“Tra i nuovi brani del nuovo disco della cantautrice, anche “Chiamami per nome” brano in duetto con Fedez e che ha conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo 2021

Durante la settimana del Festival di Sanremo 2021, Francesca Michielin ( FOTO ) ha pubblicato ” FEAT (Fuori dagli spazi) ” repack del precedente “ FEAT (Stato di natura) ” con l’aggiunta di quattro nuovi brani tra i quali anche “ Chiamami per nome ”, brano in duetto con Fedez presentato in gara a Sanremo 2021. La cantautrice ha parlato del progetto spiegando che la forza l’ha avuta dalla fantasia e dagli incontri con persone diversissime: “Mi hanno ispirata a cercare dentro di me punti di contatto ma anche di scontro. Perché la diversità è sorpresa, è ricchezza, è confronto. E la diversità accende, appunto, la fantasia. Volevo celebrare la collettività, che è eterogenea per definizione, una collettività 'fuori dagli spazi', perché ora che la musica sta riprendendo lentamente i suoi spazi sonori, questo titolo di unioni, di feat, vuole essere un augurio a uscire dalla comfort zone, dai muri di casa, a ritrovarci e abbracciarci presto".

Il nuovo album e il successo di “Chiamami per nome”

Il disco è disponibile in tre versioni: CD, Doppio Vinile e Doppio Vinile Autografato. Come già detto, tra i brani contenuti in FEAT (Fuori dagli spazi) c’è anche “Chiamami per nome”, il brano arrivato in seconda posizione al Festival di Sanremo 2021, che vede la partecipazione di Fedez.

Il brano ha sin da subito ottenuto un buon riscontro da parte del pubblico e anche il video, nato da un’idea degli stessi artisti e diretto da Antonio Usbero e Nicolò Celaia per YouNuts!, è rapidamente schizzato in vetta tra i trend di YouTube arrivando a oltre 5 milioni e mezzo di visualizzazioni in appena cinque giorni. Francesca Michielin e Fedez cantano nelle sale del teatro alla Scala, del Menotti, degli Arcimboldi e del teatro Gerolamo. Con loro gli addetti ai lavori impegnati nell’allestimento mentre scorrono i dati relativi alle stagioni passate a confronto con quale interrotte dalla pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).