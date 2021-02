Renzo Rubino prima di salpare di nuovo ci regala Lasciami Stare

Un anno fa la nostra vita è cambiata per sempre. E ancora oggi contiua quodianamente a seguire una direzione ondivaga, incerta. A darci un orizzonte, una stella polare da seguire in questo buio dell'umanità serviva un lupo di mare sensibile e generoso. Il nostro comandante è Renzo Rubino che, aspettando di salpare per nuove avventure, in Lasciami Stare condensa dodici mesi n compagnia di una bussola impazzita ma che comunque non ci hanno mail tolto la speranza.



Renzo come nasce il brano?

E’ il mio punto di vista su quello che è accaduto e ancora accade per poi per trasmettere un segnale che sto bene, che faccio ancora il musicista e che bisogna ripartire. Lasciami stare lo ho scritto a Milano in un giorno in cui il telefono non ha smesso di comunicarmi che tutti i lavori erano rimandati o cancellati. Stavo lavorando a un progetto da quattro anni e non uscirà neanche quest’anno. E’ un mantra scritto da chi, trascinato da amici musicisti, voleva trascorrere un inverno a Milano e si è ritrovato chiuso in casa.

Ho visto che hai ripreso a collaborare con Andrea Rodini.

Siamo tornati a bomba come ai vecchi tempi. C'è entusiasmo bello.

L’inizio è quasi bandistico: come hai ragionato sulla musica?

Devo ringraziare Mauro Ottolini per i fiati, l'idea era di rendere la canzone una ballata scaccia pensieri. I fiati ti portano a una sorta di marcia danzereccia, l’idea era proprio una danza contro il malessere. Non devi saltare in aria ma ti porta a dire lasciami stare allontanando i pensieri.

Tra pace e religione cosa vorresti?

Direi la pace ma sono un amante dei picchi. Perché mi piacciono anche i momenti caotici.

Il lockdown (tutto sul coronavirus) ci ha resi migliori?

Siamo esseri umani e l’umanità non è cambiata con le guerre, all’inizio c'è una presa di coscienza e la sensazione che qualcosa accadrà. Spero di sì ma ne dubito.

Davvero ti mancherà qualcosa di questi giorni?

Guarda mi sono dedicato a una serie di cose per le quali mai ho avuto tempo, tipo creare maschere in ceramica: ora non voglio perdere questi spazi. All’inizio è stata dura, ho temuto anche per il lavoro poi preso coscienza e ho cercato un nuvo equilibrio.

Porto Rubino avrà un seguito?

A fine luglio e ti aspetto a bordo! Sarà dedicato ancora all'inquinamento marino ma accenderemo un faro sull'inquinamento architettonico e su quello luminoso. Partiremo il 19 luglio e navigheremo fino al 26 luglio nella parte alta della Puglia, sempre in una rotta dall'Adriatico allo Ionio e sempre in compagnie delle Cantine San Marzano-

A una certa riprenderà…quando?

Il mio processo di ripresa inizia con Lasciami stare senza grandi aspettative ma con la volgia di dire a me stesso che si riparte.

Idea sui concerti?

La speranza è di riprendere in autunno intanto lancio qualche sassolino di avvicinamento.

Il nuovo disco dove ci porterà?

Non c’entra nulla con Lasciami stare, uscirà a maggio. E' un album diverso, sarà dedicato un po’ ai bambini e al bambino che c’è in ognuno di noi. Lo produrrà Taketo Gohara, grande professionista e perfetto per le cose divertenti.

Tu hai fatto tre Festival di Sanremo: che idea hai di quello in arrivo?

Sarà molto strano cantare a Sanremo davanti a una platea vuota. L’emozione del pubblico e per l'artista e l’orchestra è fondamentale, suoni per chi è lì e non per il pubblico a casa. All'Ariston tremano le gambe, è un salto mortale, è pure emozione. Ciò detto è giusto farlo.

Riapriranno i teatri?

Io ho avuto al covid, sono rimasto un mese e mezzo a casa, è stata dura. Quello che non si comprende è che questa chiusura porta alla depressione che si può sconfiggere con l’arte, anche attraverso piccoli gesti come andare al cinema, a un concerto o a teatro. Io ho ancora un concerto in sospeso al Blue Note di Milano. In estate ho lavorato almeno fino a settembre dunque non mi lamento ma bisogna riaprire le porte dell'arte!