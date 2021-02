I festival elettronici? da fine agosto in avanti!

Aperture degli impianti sciistici rinviate all’ultimo minuto, tecnici che parlano di terza ondata sicura in arrivo: dopo un anno dall’inizio della pandemia, si naviga a vista per quanto riguarda ogni attività che comporti assembramenti. Così i festival estivi con protagonista la musica elettronica si stanno tutti spostando da fine agosto in avanti, con annunci che si intensificano di settimana in settimana, e che vedono l’Italia fare la sua parte. Per gli eventi indoor, inevitabile rivolgere sguardo e prospettive a

L’ultimo fine settimana di agosto è tra i più importanti nel Nord Europa, il ponte di fine estate - gli anglosassoni utilizzano l’espressione bank holiday - che in Gran Bretagna propone Creamfiels (a Daresbury, non distante da Liverpool) da giovedì 26 a domenica 29 agosto, con Carl Cox, Deadmau5, Eric Prydz; oltre 100 i dj in line up annunciati, per un evento che nel 2019 ha dichiarato 280mila presenze. Da venerdì 27 a domenica 29 torna a Haarlemmermeer, dintorni di Amsterdam, Mysteryland, altro festival dai grandi numeri, capace di proporre un cartellone nel quale si alternano i più disparati generi di musica elettronica; i nomi in cartellone non sono stati ancora rivelati. Sempre in Olanda, venerdì 3 e sabato 4 settembre torna A State Of Trance di e con Armin van Buuren ad Utrecht, il festival trance il cui programma radiofonico ha appena superato il traguardo delle 1000 puntate.



Accennavamo all’Italia: Decibel Open Air (Firenze, sabato 11 e domenica 12 settembre) ha appena comunicato tutta la sua line up: tra gli headliner spiccano Paul Kalkbrenner, Peggy Gou (nella foto), Nina Kraviz, Amelie Lens, Giorgia Angiuli, Marco Carola e Richie Hawtin; presente anche elrow, il party che da Ibiza e da Barcellona ha saputo diffondersi in tutto il mondo con allestimenti e scenografie che fanno sempre pensare ad un carnevale permanente. Nello stesso fine settimana, torna nei dintorni di Amsterdam Awakenings, in origine programmato per fine giugno. La settimana successiva due appuntamenti: dal 16 al 19 settembre il Drumcode Festival a Malta con Adam Beyer, Ben Klock e Ilario Alicante; dal 18 al 20 a Crans Montana, nella vicina Svizzera, Caprices Festival, che torna dal 25 al 27 settembre.