Joan Baez compie 80 anni: la sua storia in un libro

Edito da Bietti, uscirà a gennaio (500 pagine, 25 euro) e si intitola "E una voce per cantare, la mia vita la mia musica". L'introduzione è di Lidia Ravera, la postfazione di Massimiliano Scuriatti, che cura per l'editore la collana Caleidoscopio #16.

A più di cinquant’anni dal suo esordio, Joan Baez rappresenta ancora oggi un’icona indiscussa della musica e dell’impegno sociale. Artista dalla voce unica, la sua ricerca ha riportato alla luce un prezioso patrimonio di ballate tradizionali. Simbolo delle protest songs, nel 1963 ha presentato al mondo un ancora sconosciuto Bob Dylan. La sua carriera si è realizzata in parallelo con l’urgenza di difendere i diritti fondamentali dell’uomo, per una società fondata sull’uguaglianza e sulla non violenza. Ha marciato con Martin Luther King, ispirato Václav Havel nella sua lotta per la Repubblica Ceca, fondato un Istituto per lo studio della non violenza, contribuito all’affermazione di Amnesty International; ed era al fianco di Nelson Mandela, il giorno del suo novantesimo compleanno.





In occasione degli ottant’anni di Joan Baez (9 gennaio 2021), Edizioni Bietti pubblica E una voce per cantare, nuova edizione della sua autobiografia, intreccio di successi musicali, attivismo e storie personali. Il racconto intimo e passionale, sincero e commovente, di una delle più influenti personalità del nostro tempo, accolta, nel 2017, nel prestigioso Rock & Roll Hall Of Fame



“Un’autobiografia rivelatrice... […] la signora Baez è dotata di uno sguardo acuto e rivive gli eventi in istantanee luminose.”

«The New York Times Book Review»



“Eloquente e compassionevole, Joan Baez ha sbalordito milioni di persone con la purezza della sua voce; ha anche agito in modo incrollabile in base alle sue convinzioni apartitiche, ed è giusto che il suo libro di memorie offra la propria parte di provocazione.”

«The Boston Globe»



“Un ricordo molto personale con storie di genitori, fratelli e amici, nonché musicisti rock e star del cinema; ben scritto e commovente. Consigliato.”

«Library Journal»