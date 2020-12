Beethoven Everywhere: Google festeggia i 250 anni del genio

La data esatta non è del tutto certa: qualcuno la fissa al 17 dicembre 1870, altri la anticipano di ventiquattr'ore sostenendo che quel 17 dicembre sarebbe semplicemente il battesimo. In queste ore tutto il mondo sta comunque celebrando il 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven, un genio universale la cui arte è ancora molto presente nella vita quotidiana di sette miliardi di persone sul pianeta, per esempio ogni volta che ci tornano in mente le quattro semplici e devastanti note iniziali della Quinta Sinfonia, oppure ogni volta che qualcuno strimpella al pianoforte Per Elisa .

Per l’occasione Google Arts & Culture ha annunciato un progetto dedicato al grande compositore tedesco: Beethoven Everywhere, una raccolta digitale realizzata grazie alla collaborazione tra diverse istituzioni, culturali dalla Carnegie Hall alla Deutsche Grammophon e alla Karajan-Akademie, dalla Chineke! Orchestra alla Biblioteca di Stato di Berlino e alla Secessione di Vienna. È un progetto multimediale che ci fa capire quanto le nostre vite siano profondamente connesse al genio di Beethoven: lo sapevate che per le strade di Taiwan risuonano le note di Per Elisa ogni volta che passa un camion della spazzatura? Per non parlare dei mille riferimenti e riadattamenti pop delle sue opere, dai Simpson a Stanley Kubrick passando per i Peanuts e Beyoncé. Per non parlare dei continui omaggi che gli hanno tributato le leggende del pop e del rock a cominciare dai Beatles: lo sapevate, per esempio, che l'idea di Because venne a John Lennon suonando al contrario la Sonata al chiaro di luna?