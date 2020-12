Delia è il nuovo singolo dei Legno: l'anteprima

approfondimento

Legno, ecco Un Altro Album e una graphic novel che salverà la musica

L'idea che ci è venuta per il clip di “Delia”, è stata quella di usare questo brano come colonna sonora di un video che ha uno scopo ben preciso, ossia quello di veicolare un messaggio che per tutti noi è davvero molto importante. Il messaggio che vogliamo lanciare è che l'arte non si ferma, nonostante tutti i limiti, le restrizioni e le chiusure. Così siamo andati nel luogo che più di tutti per noi rappresenta l’arte: il Teatro. Abbiamo contattato Emiliano Buttaroni artista poliedrico e nostro caro amico, che si è subito reso subito disponibile a realizzare, insieme a noi, questo progetto. Il video è nato in modo spontaneo, un pronti-via azione immediato ed Emiliano e il regista Angelo Capozzi sono riusciti ad esprimere al meglio quello che in questo momento volevamo gridare. E' una prosa attraverso cui l’attore recita il testo della canzone nell’intento di raccontare una storia ad un pubblico assente. E' tutto così maledettamente silenzioso. Teatri, cinema, musei, vuoti di sguardi ma non di idee. L’arte non si ferma e noi volevamo rivivere e far rivivere quelle emozioni che purtroppo in questo momento non è possibile provare. Questo è il messaggio, questo il senso di tutto. Questo quello che vorremmo trasmettere a tutti gli artisti e addetti ai lavori del mondo dello spettacolo e della cultura, urlandolo a gran voce. Perchè senza arte l'uomo non ha futuro. Cosa avremmo fatto, durante il lockdown, se non ci fossero state le canzoni, i film, le serie tv, i libri, l'arte ad aiutarci e a sollevarci? Come avremmo fatto senza ciò che porta il bello nelle nostre vite e che ci aiuta a sentirci più liberi? Oscar Wilde diceva "Si può esistere senza arte, ma senza di essa non si può vivere ", e noi la pensiamo esattamente così.