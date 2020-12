GionnyScandal è tornato col pop-punk di Salvami

GionnyScandal è tornato! Da venerdì 11 dicembre sarà disponibile in tutti i principali digital store “Salvami” brano che sancisce un nuovo inizio pop – punk con il quale Gionny e la sua inseparabile chitarra si mostrano realmente per quello che sono. Il singolo in uscita per Virgin Records (Universal Music Italy) inaugura la nuova stagione artistica e musicale di GionnyScandal, idolo di moltissimi giovani amanti del rap di casa nostra: “Sono cresciuto con i blink 182, yellowcard, green day, sum 41, simple plan e altri gruppi sia pop punk che emo-core – dichiara GionnyScandal - Prima di fare rap ero il chitarrista e cantante in una band e ora finalmente quando sono in studio sono felice della musica che sto facendo, non che prima non lo fossi, ma la mia vera identità è sempre stata questa. Forse Il mercato non sarà dalla mia parte in quanto questo genere non è più mainstream da 10 anni ormai, ma ho deciso che preferisco stare bene mentalmente con me stesso e fare quello che prima di tutto amo di più. Mi mancava suonare la chitarra distorta, mi mancava scrivere senza filtri, anche se non di moda, GionnyScandal, quello vero, è questo”.



Attraverso la musica e grazie al supporto emotivo costante della sua compagna in “Salvami” Gionnyscandal si libera finalmente da fardelli e inutili congetture, da ansie e molteplici paranoie che spesso l’hanno tormentato. La canzone è una frizzante esplosione di elementi diversi in cui sonorità pop si mescolano perfettamente con l’emo – core e il punk elettrizzante scandito dal suono di una chitarra elettrica costantemente in levare. Attraverso un ritornello diretto e vincente “Salvami” rimane nelle orecchie sin dalle prime note, un brano di grande impatto e carico di energia che mostra un GionnyScandal inedito al grande pubblico, presentandosi in una veste musicale dalle sonorità rinnovate ed originali, precursore di un nuovo fenomeno musicale tutto italiano. Grazie a “Salvami” l’artista si rivela per la prima volta al pubblico e ai suoi fan per quello che è veramente nella sua essenza più profonda: un artista versatile e autentico, dotato di una sensibilità rara, un talento unico nella scena musicale contemporanea in grado di muoversi in diversi range, spaziando tra differenti generi e stili musicali.