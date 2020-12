Gli highlight delle classifiche di fine anno di Apple Music

Apple Music rivela le canzoni e gli album più importanti dell'anno attraverso le sue classifiche annuali Apple Music Top 100. Quest’anno Apple Music condivide, insieme alla sua Top 100 2020 anche, per la prima volta, la classifica dei testi più letti e i luoghi in cui sono state cercati su Shazam per la prima volta i Top 25 brani della classifica. Queste classifiche globali evidenziano e celebrano un altro incredibile anno musicale, e insieme forniscono una prospettiva davvero unica e globale sulla musica dell'anno.

Highlight delle classiche e Top 25

Nel file allegato trovi 4 colonne: 1. Singoli (incluse le città in cui sono state cercati su Shazam per la prima volta); 2. Album; 3. Lyrics e 4. Singoli più ‘Shazammati' del 2020.

Le classifiche complete Top 100 sono disponibili su Apple Music:

Top 100 Singoli del 2020: Global - apple.co/WW2020

Top 100 2020: Lyrics più lette - apple.co/Lyrics2020

Top 100 2020: Shazam - apple.co/Shazam2020

Ai vertici delle classifiche:

- Top Song del 2020: The Box - Roddy Ricch

- Top Album: Please Excuse Me for Being Antisocial - Roddy Ricch

- Top Lyrics: WAP (feat. Megan Thee Stallion) - Cardi B

- Top Shazamed Song: Dance Monkey - Tones And I

Classifica dei Top 25 singoli su Apple Music Italia:

La classifica Top 100 IT può essere vista a questo link: Apple Music

Dance Monkey Tones And I blun7 a swishland tha Supreme Karaoke BoomDaBash & Alessandra Amoroso Mediterranea Irama Ti volevo dedicare (feat. J-Ax & BoomDaBash) Rocco Hunt Blinding Lights The Weeknd A un passo dalla luna Rocco Hunt & Ana Mena Supreme (L'ego) Marracash,tha Supreme & Sfera Ebbasta Good Times Ghali M' manc Shablo,Geolier & Sfera Ebbasta Crudelia (I nervi) Marracash RITMO (Bad Boys for Life) Black Eyed Peas & J Balvin Roses SAINt JHN Il bacio di Klimt Emanuele Aloia Una volta ancora (feat. Ana Mena) Fred De Palma Superclassico Ernia Don't Start Now Dua Lipa Pookie (feat. Capo Plaza) [Remix] Aya Nakamura Non avere paura Tommaso Paradiso Rapide Mahmood Fiori di Chernobyl Mr.Rain Fai rumore Diodato Non mi basta più (feat. Chiara Ferragni) Baby K Bando ANNA Tutto questo sei tu Ultimo

Panoramica delle classifiche mondiali



Le canzoni di maggior successo del 2020



È stato chiaro fin dal giorno in cui è uscito il primo album di Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Anti-Social, che “The Box” sarebbe stata la canzone più apprezzata al suo interno. “The Box”, che ha raggiunto 13,7 milioni di streaming nel mondo nella settimana in cui è stata lanciata, si è fatta notare immediatamente nella playlist Rap Life di Apple Music, oltre che nella Top 100 di Apple Music. Il brano nella seconda settimana di gennaio ha superato i 30 milioni di stream alla settimana nel mondo, inoltre è stato cercato con Shazam 1 milione di volte nelle prime sei settimane. Aveva già raggiunto a fine gennaio la prima posizione della Top 100 di Apple Music in 34 paesi, che sono poi diventati 37 entro metà febbraio, oltre a conquistare la vetta della Top 100 mondiale di Apple Music. Dalla prima volta in cui è stato cercato con Shazam in Minnesota, il singolo è stato 'shazammato' oltre 6,7 milioni di volte a livello mondiale ed è al quarto posto per tempo passato sul testo della canzone su Apple Music, dimostrando un livello di coinvolgimento ancora più profondo.



“Blinding Lights” è arrivato al secondo posto in termini del numero di stream quest’anno, ma è stato il brano con più ascoltatori, che ne conferma l’appeal globale. Questa canzone, che è entrata fra le prime cinque posizioni della Top 100 di Apple Music in 92 Paesi, conquistandone la vetta in 62, è stata una delle più ascoltate in streaming al mondo quest’anno. Inoltre, dopo essere stato cercato con Shazam a Parigi per la prima, è stato cercato con quest’app 17,5 milioni di volte in tutto il mondo, raggiungendo il terzo posto fra tutti i brani di quest’anno. E gli ascoltatori sono anche stati coinvolti dal punto di vista del testo, consentendogli di occupare la sesta posizione della nostra Top 100 2020: Most-Read Lyrics di fine anno, la classifica dei testi più letti nel 2020.



Se consideriamo artisti e brani che sono spuntati dal nulla diventando hit globali, il nostro primo pensiero quest’anno va a Tones and I con “Dance Monkey”. È arrivata al terzo posto fra le canzoni più riprodotte in streaming nel 2020. La primissima volta che è stata cercata con Shazam, nella città tedesca di Dusseldorf, non è stata che l’inizio di una lunga serie di fan i quali si sono chiesti “ma che canzone è questa?” — una domanda che è stata posta a Shazam un numero incredibile di volte nel corso dell’anno, ben 24,6 milioni. Questo brano, che ha infranto tutti i record di Shazam, non è solo il più cercato quest’anno con Shazam, ma il più cercato di sempre. Ha cominciato a conquistare la fama nel settembre 2019 e da allora è rimasto per un intero anno fra le prime quaranta posizioni della Global Daily Top 100 di Apple Music, tanto da occupare attualmente il secondo posto fra i brani presenti in questa classifica per il maggior numero di settimane consecutive.



A completare la Top 5 delle canzoni più riprodotte in streaming quest’anno, troviamo due brani che sono stati identificati tramite Shazam per la prima volta negli Stati Uniti. Al quarto posto “ROCKSTAR” di DaBaby feat. Roddy Ricch, una canzone che è stata anche cercata con Shazam 5 milioni di volte, la prima delle quali a Cleveland, in Ohio. “Life Is Good” di Future feat. Drake, al quinto posto fra le canzoni più riprodotte in streaming quest’anno, è stata cercata per la prima volta con Shazam a Houston, in Texas, e più di tre milioni di volte in tutto il mondo. Questi due brani hanno anche raggiunto le prime venti posizioni della nostra Top 100 dei testi più letti nel 2020.



Gli album di maggior successo del 2020

Trainato dal brano di maggior successo del 2020, “Please Excuse Me For Being Antisocial” di Roddy Ricch è stato l’album più riprodotto in streaming quest’anno. Mentre “The Box” ha raggiunto il primo posto fra i brani più ascoltati in streaming, i fan hanno esplorato tutte le hit dell’album, tanto che “High Fashion”, “Start Wit Me” e “Bacc Seat” sono entrate tutte nella nostra classifica Top 100 Songs of 2020: Global. “The Box” e “High Fashion” fanno anche parte della Top 100 dei testi più letti nel 2020, segno che i fan si riconoscono nel messaggio lanciato da Roddy.



L’album di Lil Baby “My Turn” occupa la seconda posizione fra quelli più riprodotti in streaming nel 2020, e sei dei brani che ne fanno parte sono entrati nella Top 100 di fine anno, dove il piazzamento migliore è stato ottenuto da “Whoa”, in nona posizione. Altri brani che si sono fatti notare sono “Sum 2 Prove”, “We Paid”, “Emotionally Scarred”, “Grace” e “Commercial”, il che dimostra il richiamo incredibilmente ampio di cui gode l’album e anche il coinvolgimento dei fan. Lil Baby inoltre è riuscito a piazzare cinque brani nella Top 100 dei testi più letti nel 2020, quattro dei quali fanno parte dell’album “My Turn”, mentre il quinto è “The Bigger Picture”, un brano con una forte valenza sociale.



Al terzo posto della classifica di fine anno troviamo l’album “Shoot for the Stars Aim for the Moon” di Pop Smoke, che ha piazzato tre brani nella Top 100 di fine anno: “For the Night” ha conquistato la posizione più alta al suo interno, la ventinovesima, mentre gli altri due brani sono stati “Dior” e “Mood Swings”. Sia il testo di quest’ultima, sia quello di “For the Night” sono entrati anche nella Top 100 dei testi più letti nel 2020.



La Top 5 degli album è completata da Lil Uzi Vert, il cui album “Eternal Atake - LUV vs. the World 2” è arrivato al quarto posto, e Summer Walker, in quinta posizione con l’album “Over It”, il cui successo è stato trainato dai brani “Playing Games” e “I’ll Kill You”, entrambi presenti nella Top 100 dei brani più riprodotti in streaming.



La scoperta di nuova musica assume una portata globale



Quando di pensa ai luoghi nel mondo dove si scopre nuova musica, il nostro pensiero va alla scena musicale dei mercati più importanti. Città come Tokyo, Berlino, Parigi, Londra, New York e Los Angeles sono i posti in cui viene scoperta la musica all’avanguardia. Ma basandoci sulle maggiori hit di quest’anno dovremo anche prendere in considerazione Cleveland (Ohio), Almaty (Kazakhistan) e Adana (Turchia). In questi mercati musicali non particolarmente importanti, sono stati cercati per la prima volta con Shazam alcuni dei brani più riprodotti in streaming quest’anno.



La scoperta di nuova musica ha davvero assunto una portata globale nel 2020. Le 20 canzoni più ascoltate in streaming quest’anno sono state identificate per la prima volta tramite Shazam in 19 città situate in 11 nazioni diverse. In tutto, i brani della Top 100 sono stati “taggati” per la prima volta in 70 mercati sparsi in tutto il mondo, che rappresentano 29 nazioni diverse.



Anche considerando artisti che hanno avuto diversi successi, le loro prime ‘identificazioni' tramite Shazam provengono da ogni parte del mondo. La prima per “everything I wanted” di Billie Eilish è avvenuta a Mosca, mentre il suo brano “bad guy” è stato cercato per la prima volta con Shazam a Shenzhen, in Cina, e “when the party’s over” è stato “taggato” per la prima volta nello stato messicano di Guanajuato. Drake ha piazzato quattro brani nella Top 100 di fine anno, che sono stati cercati con Shazam per la prima volta in Repubblica Dominicana, Israele, Francia e Stati Uniti. Anche Post Malone ha quattro singoli fra i 100 brani più ascoltati in streaming nel 2020, le cui prime ‘identificazioni' via Shazam hanno avuto luogo in Croazia, Italia, Stati Uniti e Messico.



Non possiamo dimenticare il secondo mercato musicale più grande del mondo, cioè il Giappone. Rappresenta il Paese con la crescita più significativa fra i nostri mercati principali, e sta assistendo a una crescita notevole della musica entro i suoi confini; gli appassionati di musica a Tokyo sono stati i primi a cercare con Shazam “I LOVE…” di Official HIGE DANdism e “夜に駆ける” (Yoru Ni Kakeru) di YOASOBI. Di fatto, “夜に駆け” (Yoru Ni Kakeru) ha conquistato il secondo posto fra le canzoni più cercate con Shazam in Giappone quest’anno, secondo solo a “Dance Monkey”. È stata riprodotta in streaming oltre 100 milioni di volte su Apple Music e occupa la posizione n.69 nella nostra classifica di fine anno dei brani più ascoltati in streaming. Ma l’aspetto che colpisce di più è il coinvolgimento mostrato dai fan di YOASOBI nei confronti del testo del brano, che ha conquistato la terza posizione nella Top 100 dei testi più letti nel 2020.



Orecchie attente ai nuovi hit anche nei soliti grandi mercati musicali: Londra è stata la prima città a cercare con Shazam “Say So” di Doja Cat. Parigi è stata la prima per cinque dei brani della Top 100, lanciati da The Weeknd, i Maroon 5, Diplo, Don Toliver e Drake. Anche New York ha fatto da apripista per cinque brani, identificando per prima tramite Shazam hit di Harry Styles, The Weeknd, Camilla Cabello & Shawn Mendes, Pop Smoke e Young Thug & Chris Brown. Ma per ogni grande mercato musicale, troviamo dei piccoli mercati con appassionati di musica partecipi che cercano i brani con Shazam prima di chiunque altro, dimostrando che la nuova musica può essere scoperta ovunque.