La Ciotta ci canta Il Concetto: il Video

Mi chiamo Alessia Ciotta alias La Ciotta nasco ad Agrigento nel 1993 e sono cresciuta a Porto Empedocle, città di Andrea Camilleri e Luigi Pirandello come per dire l'arte è di casa, e la mia passione nasce proprio là. All'età di sei anni entro nella prima sala di danza, studiando con molti maestri e partecipo a tanti concorsi, sognando di diventare una ballerina di danza classica. Sarà mio padre chitarrista che mi avvicina al mondo della musica, così tanto da farmi decidere di trasformare questa passione in lavoro. A 18 anni mi trasferisco a Milano per studiare in un'accademia dello spettacolo, danza, canto e recitazione. Inizia per me questo cammino sognando un qualcosa di tanto, troppo grande. Dieci ore di allenamento ogni giorno, tanto impegno, duro lavoro, famiglia lontana, nessun parente al nord, con la mia tenacia e la voglia di riscattarsi porto a termine questo cammino accademico della durata di tre anni.



Lavoro come ballerina per molti eventi nell'ambito milanese, videoclip e spot pubblicitari sulla tv italiana. Dopo qualche anno, il primo debutto al “Teatro della Luna’’, in un musical inedito “Welcome to burlesque” che mi vede nel ruolo della protagonista femminile come cantante, ballerina e attrice. Nel 2019 l’incontro con Luca Rustici e Philippe Leon con cui inizia una stretta collaborazione dalla quale nasce il progetto discografico anticipato da Il concetto il primo singolo uscito di cui oggi esce la versione video che è stato girato a Roma per la regia di Mario Suarato.

La musica per me ha sempre rappresentato qualcosa al quale aggrapparmi per esprimere tutto ciò che a parole purtroppo non riesco a dire. Ho un carattere all’apparenza molto distaccato dal punto di vista emozionale e con la musica riesco a tramutarlo in pura sincerità. Sono cresciuta a pane e Pink Floyd per via del papà chitarrista rock. Ma in realtà ho sempre ascoltato tutto ciò che mi intrigava. Da Nina Simone a Etta James, Prince, Queen, fino ad arrivare a Zucchero, Lucio Dalla.



Penso che la vita di per sé, ci metta ogni giorno alla prova. Ma sono pur consapevole che l’universo sappia che noi siamo in grado di superare tutto ciò. Ragione per la quale, ‘’IL CONCETTO’’ deve essere chiaro, affinché nessuno riesca a far cambiare l’essenza di chi siamo sotto ogni punto di vista. Non si può piacere a tutti, lo si sa, ma dobbiamo essere noi i primi ad avere consapevolezza di chi siamo. Periodo molto buio della mia vita fu il periodo in cui è stato messo all’opera il brano. Di base ‘’IL CONCETTO’’ nasce dal fatto che stavo attraversando un vero e proprio momentaccio in cui avevo totalmente perso di vista me stessa, era un po’ come se io fossi una spettatrice disarmata della mia stessa vita. Lasciavo che tutto andasse senza nessuno stimolo, nessuna voglia di reagire. Sfogandomi coi miei produttori Luca Rustici e Philippe Leon, però un giorno, come dico anche nel brano, ho vomitato tutto ciò che provavo. Da lì ha preso vita la canzone.