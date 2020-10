"September", arriva un duetto inedito tra Sting e Zucchero

approfondimento

Zucchero, canzoni speciali per ammazzare il tempo e il Covid

I due sono notoriamente grandi amici, trascorrono le vacanze insieme (qui erano stati ritratti mentre prendevano un gelato in Liguria, la scorsa estate) e qualche mese fa hanno pubblicato sui social un loro duetto sulle celebri note di Fields of Gold. In uscita l'11 dicembre, il disco sarà disponibile in formato doppio CD, in digitale e, in esclusiva per Amazon, anche in versione triplo vinile autografato (sia pure in edizione limitata). Restano confermati anche i 14 show all'Arena di Verona, in calendario per aprile e maggio 2021. Ma il duetto farà parte anche del nuovo album di Sting che si chiama appunto Duets, uscirà il 27 novembre e raccoglierà tutti i migliori duetti nella lunga carriera dell'ex frontman dei Police, da Mary J. Blige a Eric Clapton, da Annie Lennox a Charles Aznavour. Compreso Zucchero, appunto.