Nicol, tra il suo Ritornerai e le canzoni del ritorno

E' la nuova promessa del panorama urban indie italiano. Una giovane cantautrice forte sia artisticamente che come personaggio, androgino, moderno. Ha appena pubblicato il suo singolo d'esordio , un brano autobiografico, essenziale ed intenso. Il pezzo è stato prodotto da sedd insieme a Bias, già producer di MADAME. Per noi fa la top ten dei brani del ritono

“Another Brick in the Wall” - Pink Floyd

Questo brano è la colonna sonora della mia infanzia. Ricordo che quando sentivo il rumore dell’elicottero della versione integrale del video ufficiale cominciavo ad urlare a mia madre per farle alzare il volume. Si può intuire che fin da subito ho preferito musica che portasse con sé un significato importante.



“Stronger” - Kanye West

Immagino sempre che la storia raccontata in questo brano si ritrovi allo specchio con la mia. Mi sento estremamente vicina alla sua narrazione. Quando Kanye canta: “I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer” mi riempio di forza.



“Sweater Weather” - The Neighbourhood

Questa è la prima canzone che sono riuscita a rendere mia. Avevo imparato gli accordi da sola e pubblicato il video della cover su YouTube. Di questo brano avrò creato un miliardo di versioni. Ancora oggi quando prendo la chitarra in mano mi viene naturale suonare subito questa canzone. Loro sono in assoluto la mia band preferita.



“See You Again” - Tyler The Creator

È il brano che mi ricorda il primo vero amore. Lo tengo in una cupola di cristallo, perché non so se sentirò di nuovo ciò che ho provato sulle note di questa canzone. Dentro ci ho creato un film e ogni volta che parte “You live in my dream state..” mi entrano le farfalle nello stomaco, arrivano al cuore e ci scalpitano dentro.



"Piazza Grande” - Lucio Dalla

È il primo brano che ho insegnato in italiano a mio fratello Philip. È quello che corona il nostro legame, il momento in cui è iniziato tutto. Ha una simbologia davvero importante per me e mi ricorda anche gli anni in cui ho vissuto a Bologna.



“Territory” - The Blaze

La purezza di questa canzone è infinita. L’amore per il territorio, le origini, la cultura. La naturalezza con cui l’amicizia tra uomini viene rappresentata nel video è impressionante. Ogni volta che riascolto questo brano imparo qualcosa di nuovo.

“Summertime in Paris” - Jaden

Questa canzone mi ha fatto amare l’estate e anche Parigi. Mi piace pensare di poter vivere ciò che viene raccontato nel brano. L’immaginario di Jaden mi fa stare sulle nuvole.

“Demons” - Joji

Joji in questo pezzo riesce a rendere dolce anche la depressione. È come se riuscisse quasi a materializzare qualcosa, che spesso le persone faticano ad esprimere, accarezzando ogni virgola con delicatezza. Il potenziale racchiuso in questo pezzo è velato, ma è proprio questo a renderlo speciale.

“3005” - Childish Gambino

Sono felice ogni volta che ascolto questo brano. Non importa quale sia il mio umore prima di metterlo in play, dopo sono sempre contenta.

“La Donna Cannone” - Francesco de Gregori

Vorrei che qualcuno al giorno d’oggi sapesse trattare argomenti del genere con questa maestosità. Questo brano dimostra quanto la convinzione che, per scrivere una hit, ci si debba adeguare al mercato, costruendo una struttura musicale già sentita, sia falsa.