Exempla, un album molto Precious e una playlist tutta Rock Progressive

Un segno importante è quello che sta lasciando questa band nel panorama musicale nazionale e internazionale. Il loro ultimo singolo è So take me away ed è un vero viaggio. Qui ci presentano dieci brani che hanno fatto la storia

Gli Exempla sono una band italiana. La formazione è nata dal desiderio di mettere alla prova la creavità di ognuno. E’ composta da Marta Melis, Carlo Piernovelli, Daniele Baldani, Luciano D’Ortenzio e Marco Damu. La musica è ispirata al rock

progressivo e psichedelico. Tra le fonti primarie d’ispirazione vi sono i Pink Floyd per le aperture spaziali, i Porcupine Tree e i Genesis per la ricerca crea;va, i Brand X per la sperimentazione in genere, i The Cure. Alcuni, tra i componenti, come Marta Melis,

voce leader, e Carlo Piernovelli, batterista, vengono da esperienze professionali di musica Jazz. Mettendo insieme le personali esperienze hanno dato vita all’inconfondibile stile Exempla. Le tappe più importanti sono state la realizzazione di un album, Precious, per l’etichetta Progredire Records e i live organizzati in teatri e location storiche e naturali straordinarie, tra cui il Castello Viscogliosi a l’isola del Liri, il medievale Palazzo D’Avalos a Vasto. Ecco la loro esclusiva top ten dei migliori brani di Rock Progressive.



1. Genesis: I Know What I Like

E' uno dei pezzi pittorici del Rock progressive, molto originale e romantico, soprattutto per la voce evocativa e teatrale di Peter Gabriel. Una grandissima cura è riservata all'armonia e alla melodia con arrangiamenti che, all'epoca, risultavano innovativi. Per la nostra musica, i Genesis sono stati una primaria fonte di ispirazione, soprattutto per i contenuti mistici e spirituali, almeno nelle opere degli inizi del loro successo.



2. Brand X: Disco Suicide

Fortemente di controtendenza e di estetica progressive. Un pezzo da intenditori che ha segnato la ricerca, la sperimentazione del Rock progressive mixato al Jazz. Consideriamo i Brand X i pionieri del Rock sperimentale. Per noi sono un forte incentivo alla sperimentazione dei suoni e dello stile. Phil Collins alla batteria, Percy Jones al basso, John Goodsall alla chitarra, Robin Lumley alle tastiere. Che spettacolo!



3. Procol Harum: A Whiter Shade Of Pale

Un Rock progressive melodico dominato dalle tastiere. Un pezzo che ti accompagna lungo tutta la vita e non smetti di apprezzare.



4. Traffic: Dear Mr. Fantasy

Un pezzo straordinariamente Prog Rock cantato e suonato da Steve Winwood, canzone interpretata anche da Jimi Hendrix.



5. Pink Floyd: The Dark Side Of The Moon



Una delle più grandi opere Rock di sempre. Il capolavoro del progressive psichedelico. In molti brani, ci siamo ispirati alle sonorità e agli arrangiamenti spaziali di questo album.



6. Pink Floyd: Comfortably Numb

E' un brano che appartiene alle atmosfere più sognanti del Rock. Senza parlare

dell’Assolo adrenalinico di Gilmour. Il nostro pezzo “Rain From The Sky”, molto più onirico e mistico, forse una delle opere più spirituali, risente delle atmosfere incantate di Comfortably Numb.



7. Le Orme: Collage

Pezzo progressive che lasciò a bocca aperta persino Emerson. Piacque così tanto ad

Emerson che, racconta Aldo Tagliapietra, non pensava che in Italia si facesse Prog Rock di livello.



8. Le Orme: Amico Di Ieri

Un pezzo Prog melodico che segna l'impronta melodista de Le Orme. Uno di quei brani che ascolti con naturalezza.



PFM: Impressioni Di Settembre

Pezzo molto celebre del Rock progressive italiano. Molto malinconico, che richiama la

classica scala minore naturale. Incantevole!



10. Porcupine Tree: Trains

E' pezzo neo Prog ispirato alle sonorità anni settanta, che fanno sognare ad occhi aperti. Ti fa cantare “sto morendo d'amore”. E' un viaggio lungo quello dell'amore. E quando ami, è tutto a posto. Grandi i Porcupine Tree!