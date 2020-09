Boreale, il nuovo singolo è La Tua Bocca: il video

Ciao sono Boreale, ho una chitarra rosa e ho deciso di abbandonare il punk per fare canzoni d'amore. Per molti anni ho infatti suonato con i Mary in June e proprio in quel periodo ho avuto modo di incontrare Giorgio Canali. Ricordo ancora che alla fine di un nostro concerto mi prese da parte e mi disse che gli sarebbe piaciuto produrre il nostro prossimo album. E così è stato, alla fine ha lavorato all’ultimo disco dei Mary in June prima che iniziassi il nuovo percorso con Boreale. Entrare in contatto con un personaggio come lui mi ha trasmesso tanto ma durante l’ultimo tour con i Mary ho iniziato a scrivere cose completamente diverse con tematiche più personali e testi meno ermetici rispetto al passato, di conseguenza ho sentito la necessità di intraprendere un percorso diverso. All’inizio di questo nuovo cammino ho conosciuto Marta Venturini, nota per aver collaborato con alcuni dei più importanti artisti e cantanti italiani come Emma Marrone, Calcutta, Paola Turci e molti altri. Da qui tutto è cominciato. Al momento sono usciti sei singoli ma sto per tornare in studio a registrare e completare il mio primo album. Non vedo l’ora! Qualche giorno fa, lo scorso 17 settembre, è uscito il mio nuovo singolo dal titolo "La tua bocca", un brano che tenevo da parte da circa un anno poi durante l'ultimo mese ho apportato alcune modifiche riscrivendo parte del testo. “La tua bocca” e il precedente “Tienila stretta questa felicità” stanno scalando le playlist editoriali di maggiore spicco tra cui Indie Italia, Scuola Indie e Viral 50 – Italia di Spotify. Inoltre, sempre con "La tua bocca", sebbene sia uscito da pochi giorni ho avuto il piacere di stare in copertina di "Nuovo Indie Italiano", la playlist di Amazon Music.



Questo nuovo singolo è una canzone che fa da sfondo alla fine di un'estate completamente diversa dagli anni passati e per questo difficile da dimenticare. Una canzone in cui si fa strada una storia d'amore, forse l'ennesima, ma con la voglia di pensare che possa durare per sempre, con il desiderio di viversi tutto quello che verrà con leggerezza e semplicità. "Oggi è così bello rimani con me" è sicuramente la frase che meglio sintetizza quello che è l’attimo giusto per affrontare ogni difficoltà e per viversi ogni singola giornata senza pensare ad altro. Gli arrangiamenti sono vagamente retrò anche grazie alla tromba che accompagna tutto il brano scritto da me e prodotto da Bodacious Collective e Marta Venturini. Il videoclip qui in anteprima è ambientato in gran parte in un campo da tennis. Devo dire che è stato molto divertente girarlo insieme alle quattro ragazze che ne hanno preso parte. Durante le riprese ho anche dato lezioni di tennis, nessuna di loro infatti era in grado di tenere in mano una racchetta mentre io me la cavo abbastanza bene, avendo giocato spesso con mio padre da piccolo. Il video di “La tua bocca” parla del desiderio, delle fantasie, di quanto a volte sia semplice fantasticare e allo stesso tempo di quanto un legame, se forte, sia impossibile da scalfire. Buona visione!