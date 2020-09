Mancho ci porta un Weekend su Marte: il video in anteprima

“Io ti ho promesso un weekend su Marte”, un invito verso un mondo nuovo, verso un posto libero, “dove fumi, gridi, dove bevi in pace”, una ricerca di un luogo non monotono, dove ogni passo può portare alla scoperta di un posto nuovo, non banale, mai visto. La canzone, cita un weekend come soggiorno sul pianeta rosso, per Indicare come oramai basti poco all’uomo medio per abituarsi ad una realtà che non gli appartiene e per sottolineare come ora, epoca in cui tutto si muove in maniera troppo veloce, bastino davvero un paio di giorni per fare si che l’ambiente si trasformi di colpo in qualcosa di già visto mille volte. Weekend su Marte è fuga, desiderio di scoperta, curiosità verso un mondo nuovo, non avere paura della diversità ed un invito, anzi una promessa nel condividere questi sentimenti. Il video, curato dall’etichetta Stay Record, è un viaggio a tutti gli effetti e giochi di luce psichedelici che rispecchiano perfettamente il pezzo.