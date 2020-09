Gigi D'Alessio torna con un Buongiorno ricco di collaborazioni

“Neomelodico”, “nazionalpopolare”, “cantautore?” L'artista napoletano dimostra ancora una volta che le etichette non fanno per lui e torna dal 4 settembre con un lavoro discografico nuovo di zecca, frutto di collaborazioni fin qui mai sperimentate

“Buongiorno” contiene 16 brani che rappresentano altrettanti mondi: il brano inedito “Vint’anne fa” più 15 hit che nel tempo lo hanno consacrato tra i grandi della nostra musica, ripensate, riarrangiate e riscritte con la collaborazione di BoomDaBash, Clementino, CoCo, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Geolier, J-AX, LDA, Lele Blade, MV Killa, Rocco Hunt, Samurai Jay e Vale Lambo, in nuove esaltanti versioni dalle sonorità trascinanti e contemporanee. È infatti il primo disco della sua lunga storia realizzato senza ulteriori musicisti, ad eccezione dello stesso D’Alessio e del produttore Max D’Ambra.

Gigi, che in quasi trent’ anni di carriera ha girato il mondo e attraversato da vincente classifiche e mode musicali, approfondisce ancora una volta il suo legame con la sua città, indagando i nuovi linguaggi della scena rap partenopea, e non solo, duettando con pilastri e nuove leve del mondo urban, in un progetto che è anche culturale e sociale.

Una ripartenza da Napoli quindi, da quelle hit che negli anni ‘90 gli hanno permesso di arrivare a riempire lo stadio San Paolo, trasformandolo in un fenomeno che non poteva più rimanere confinato entro il perimetro della città.

“È stata un’esperienza straordinaria lavorare con questi artisti, un viaggio meraviglioso che mi ha dato la possibilità di capire il loro grande talento” - racconta D’Alessio. “Credo che sia la prima volta che si realizza un progetto come questo – continua – che vede riuniti tutti insieme gli esponenti del mondo urban di una città che sta mostrando un’enorme ricchezza e molteplicità espressiva, impreziosito anche dalle presenze di J Ax e BoomDaBash. Abbiamo mantenuto l’anima delle canzoni, con una facciata moderna. Un po’ come nelle ristrutturazioni. Io li chiamo ‘i ragazzi dell’iPhone’, perché le loro composizioni nascono con velocità incredibile attraverso le note sul telefono. Ho avuto la grande opportunità di scoprire il loro mondo e di aprirgli il mio, anche se nonostante la giovane età di tutti, ognuno conosceva questi brani del mio passato. E li hanno affrontati con emozione e grande rispetto. Il risultato di queste commistioni è stato sorprendente. Una bella sfida, oggi che la lingua napoletana è finalmente sdoganata e possiamo esprimerci in totale libertà, senza pregiudizi. E poi ritrovarsi tutti insieme instaura un clima… da gita. Un’esperienza che ci ha arricchito e divertito reciprocamente e che spero di poter portare presto anche live”.

Un progetto corale nato dalla voglia di condivisione, testimoniato anche dalla foto scelta per la cover del disco che vede presenti tutti gli artisti che hanno partecipato. Anticipato dal singolo “Como suena el corazòn” in duetto con Clementino, sarà “Buongiorno” la canzone che dà il titolo all’album, quella scelta per accompagnarne l’uscita. Il brano che vede la più ampia partecipazione tra gli artisti vede collaborare tra loro Vale Lambo, MV Killa, CoCo, LDA, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Lele Blade, Clementino, Geolier e Samurai Jay, rendendolo un vero e proprio manifesto del disco, una dedica augurale che ognuno propone col proprio stile e originale contributo.

E durante la lavorazione, un po’ per gioco, è nato anche l’inedito “Vint’anne fa” con Lele Blade, una struggente storia d’amore e gelosia che si è consumata nel tempo.

“Buongiorno” (GGD Edizioni Srl/Sony Music) è prodotto da Max D’Ambra che ha curato la produzione artistica del disco insieme a D’Alessio; il mix è di Roberto Rosu con il mastering di Chris Gehringer.

Tracklist: 1. BUONGIORNO feat. Vale Lambo, MV Killa, CoCo, LDA, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Lele Blade, Clementino, Geolier, Samurai Jay; 2. COMME SI FEMMENA feat. Geolier; 3. FOTOMODELLE UN PO’ POVERE feat. Samurai Jay; 4. VINT’ANNE FA feat. Lele Blade; 5. ANNARE’feat. J-AX; 6. SOTTO LE LENZUOLA feat. Lele Blade; 7. CHIOVE feat. Rocco Hunt; 8. COMME SI FRAGILE feat. Geolier; 9. DI NOTTE feat. LDA; 10. A RIVA ‘E MARE feat. Franco Ricciardi; 11. GUAGLIUNCÈ feat. Enzo Dong; 12. SAN VALENTINO feat. Vale Lambo; 13. MEZZ’ORA FÀ feat. CoCo; 14. MON AMOUR feat. BoomDaBash; 15. CUMPAGNA MIA feat. MV Killa; 16. COMO SUENA EL CORAZÓN feat. Clementino