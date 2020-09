Arena Campovolo, nulla di più maestoso in Europa: debutto con Ligabue

Nasce l’Arena Campovolo a Reggio Emilia. Oggi i lavori sono arrivati all’80 per cento e ci sarà una sorpresa in attesa del live di Ligabue (ri)programmato il 19 giugno del 2021: trent’anni in un giorno. E’ la più grande Arena d’Europa in una città che è il ponte tra il Mediterraneo e il Nord Europa. L’altro evento, il 26 giugno, sarà Una Nessuna Centomila. Il concerto con Giorgia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Elisa, Fiorella Mannoia ed Emma. L’Arena ospita 100mila spettatori, per l'esattezza 103mila, cui si aggiungono l’area concerti per 5mila persone e una area eventi per 20mila.



Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia: “Questo percorso inizia 6 anni fa per tradurre in progetto una idea che circolava da anni. Passare dall’occasionalità periodica dei concertoni a Campovolo alla realizzazione di una grande arena competitiva a livello internazionale. E’ stata una straordinaria esperienza di pubblico e privato ma è stato coraggio e determinazione di non fermarsi davanti a problemi inaspettati. Il significato dell’Arena è l’unicità che rende Reggio Emilio punto di riferimento di una zona più vasta. Ma è anche un grande progetto di riqualificazione di un’area urbana che verrà valorizzato anche da eventi locali, dal cinema all’aperto agli artisti di queste terre. Per Reggio Emilia si configura una occasione storica, teniamo presente che è un parco urbano: bisogna fare capire alla città la completezza di questo progetto. Il primo passo è stato mettere quello spazio a disposizione della città, l’investimento oscilla sui 12 milioni con contributo della regione di circa 2,7 milioni.



Claudio Maioli manager di Ligabue: “Giusto che questa Arena che nasce in questo territorio, visto lo slittamento dei concerti previsti in questo settembre, sia presentata, il giorno 10, con il nuovo singolo di Luciano Ligabue che si intitola La Ragazza dei tuoi Sogni.



Ferdinando Salzano fondatore di di F&P: “Il progetto è nato dal coraggio e dalla tenacia di Claudio Maioli. E’ unica perché non esiste una Arena permanente in Europa. Entro breve cercheremo di dare ulteriore conferme. La prima serata dei Seat Music Awards ha dimostrato che la gente ha voglia di musica e di aggregarsi.



Stefano Bonaccini presidente della Regione Emilia Romagna: “La musica e lo sport sono i due veicoli più importanti per un territorio. Abbiamo un biennio di avvenimenti e opportunità assolutamente straordinari. La nostra musica nei momenti più belli o brutti è legata a una canzone. La musica è vita. Dopo food, motor e wellness ora dobbiamo costruire la Food Valley. Questo ci fa guardare con fiducia al futuro. E’ mi piace il riferimento a Certe Notti. In un’epoca così oscurantista ci salveranno la cultura e la bellezza".