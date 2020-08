Modà, fuori il nuovo singolo 'Cuore di cemento'

Da venerdì 28 agosto sarà in radio e disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming 'Cuore di cemento' (prodotto da Friends & Partners - licenza esclusiva Casa Italia Records powered by Believe), il nuovo singolo inedito dei Moda', un brano profondo con una forte carica rock, sottolineata dalla grande intensità dell'inconfondibile voce di Kekko. "Con Cuore di cemento ritornano i Modà nella loro veste più riconoscibile. Un brano intenso, forse il più atteso anche da parte di chi ci segue da anni - racconta Kekko – sono molto contento dei risultati conseguiti con 'Testa o croce', è stato un album molto apprezzato dai nostri fan, e sono allo stesso tempo curioso di sapere che cosa ne pensano di risentirci con questa sonorità".

approfondimento

Modà, le canzoni più belle

'Cuore di cemento' arriva dopo il successo dell'album 'Testa o croce' (prodotto da Friends & Partners – licenza esclusiva Casa Italia Records powered by Believe) che nel 2019 ha segnato il grande ritorno della band campione d'incassi sulla scena musicale. 'Testa o croce' è stato certificato Oro, è rimasto stabile in Top 10 per le prime 5 settimane nella Classifica album Fimi - Gfk e ha superato i 15 milioni di stream. I videoclip che hanno accompagnato il disco, hanno raggiunto 25 milioni di visualizzazioni su Youtube. Il tour a dicembre 2019 nei Palasport italiani ha registrato il tutto esaurito. I Modà si esibiranno il 5 settembre sul palco dell'Arena di Verona tra gli ospiti dei Seat Music Awards, edizione speciale a sostegno dei lavoratori dello spettacolo. Tra le band di maggior successo in Italia, con all'attivo 7 album e decine di hit, i Modà sono: Kekko Silvestre (voce, pianoforte), Diego Arrigoni (chitarra elettrica), Stefano Forcella (basso), Enrico Zapparoli (chitarra elettrica, chitarra acustica) e Claudio Dirani (batteria).