Giffoni 2020, Giovanni Allevi in concerto

Dall'11 al 14 agosto nell’Area Archeologica di Paestum, tre cult del cinema e il concerto esclusivo del pianista che apre questa storica edizione del Festival di Giffoni. E’ qui a Paestum, in questa terra immortale e senza tempo, che la bellezza dei templi fa da set naturale per raccontare, attraverso il linguaggio universale del cinema e della musica, la storia della nostra civiltà.

E’ uno degli artisti più rivoluzionari dell’ultimo mezzo secolo, colui che ha sdoganato la musica sinfonica al grande pubblico (“Non avrei mai immaginato che nell'epoca dei talent e del pop così tanti ragazzi si sarebbero entusiasmati per una musica sinfonica dalle forme classiche”) aprendola al pop. Eccolo nel servizio di SkyTG24 raccontare cosa gli è accaduto lo scorso febbraio durante un tour europeo di pianoforte solo e di come ha trascorso il suo lockdown (“un periodo difficilissimo in cui ho pensato che la mia attività sarebbe finita”). In arrivo il 27 agosto anche un nuovo progetto, un libro filosofico.