Una estate in sicurezza ma con tante tribù che ballano

Anche in un’estate condizionata da lockdown e pandemia, le discoteche italiane non rinunciano alle proposte per il mese di agosto. Ci riferiamo ovviamente ai locali all’aperto che rispettino tutto quanto prescritto dalle ordinanze, in termini di capienza, distanziamento sociale, mascherine e tutto quello che ne consegue. Intanto all’estero si fanno strada i primi festival

Questo fine settimana si apre venerdì 7 con il primo dei tre venerdì all’Altromondo Studios con Gigi D’Agostino live: gli appuntamenti successivi sono in calendario venerdì 14 e venerdì 21 agosto. Gigi D’Agostino è sempre una garanzia, come dimostra il suo ultimo disco, “Hollywood”, realizzato in collaborazione con LA Vision, che abbiamo intervistato nei giorni scorsi. Sempre venerdì 7 inizia Superstar, la Maratona di Ferragosto del Kursaal Klub di Lignano Sabbiadoro: in consolle Zatox, eroe italiano dell’hardstyle, a seguire tra gli altri Archie Hamilton (sabato 8), la crew di Metempsicosi (lunedì 10), Luca Agnelli (venerdì 14), Chelina Manuhutu (sabato 15) e Dj Matrix (domenica 16). In Romagna al Peter Pan di Riccione si alternano Andrea Damante (venerdì 7), Il Pagante (giovedì 13) e la Dark Polo Gang (giovedì 20); al Musica di Riccione in calendario il Deejay Time (martedì 11), Bob Sinclar (mercoledì 12) e Ilario Alicante (sabato 15). Alla Villa delle Rose di Misano Adriatico mercoledì 12 torna sua maestà Sven Väth per Cocoon Riccione; giovedì 14 in consolle un altro titano della techno, il dj napoletano Marco Carola mentre sabato 15 è in arrivo Gué Pequeno, mercoledì 26 gran finale per Cocoon Riccione con Dixon, dj che sa sempre mettere d’accordo tutti quanti.



Nelle altre regioni è la Puglia a farla da padrona, con una serie di guest degni di Ibiza,

non l’Ibiza di questa estate, ovviamente, dove i locali sono tutti chiusi. Qualche esempio? Giovedì 13 agosto Benny Benassi è ospite speciale al Praja di Gallipoli. Venerdì 14 la stilosa coreana Peggy Gou suona al Blue Bay di Castro, mentre l’accoppiata formata da Jamie Jones e Seth Troxler si esibisce al Bylla Bong di Monopoli; il giorno dopo è il turno di Amelie Lens al Guendalina di Santa Cesarea Terme, una serata in collaborazione con Galactica, il capodanno che quest’anno si è svolto alla Fiera di Bologna. Sempre venerdì 15 – spostandosi in Toscana – il Tinì Sound Garden di Cecina presenta Metempsicosi con Ricky Le Roy, Mario Più e Joy Kitikonti. La nostra panoramica si conclude con la programmazione intensissima del

Phi Beach in Costa Smeralda: venerdì 7 BLOND:ISH, sabato 8 Satori, domenica 9 Bob Sinclar, martedì 11 Sven Väth, giovedì 13 Black Coffee, venerdì 14 di nuovo Satori, sabato 15 Claptone, sabato 16 Peggy Gou, domenica 17 Damian Lazarus. E all’estero? Qualcosa si muove sul fronte festival: da venerdì 7 a domenica 9 agosto l’isola greca di Zante propone GEM Fest: in cartellone Paul Van Dyk, Onur Ozer, dOP (live) e ATB;

sabato 29 è tutt’ora confermato a Londra Abode In The Park con Marco Carola e i Solardo. A settembre si segnalano sabato 12 Family Piknik a Montpellier (Francia) con Charlotte de Witte, Mind Against b2b Recondite, ARTBAT e nei week-end dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre il Caprices Festival a Crans Montana, con line up ancora da rivelarsi. Non dovrebbe mancare – come in tutte le edizioni precedenti – l’eclettico Ricardo Villalobos. Condizionale quanto mai d’obbligo nell’estate più complicata da tanti decenni a questa parte.