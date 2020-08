Ale Anguissola canta "Il 9 e il 6", l'uguaglianza dei disuguali

L'eclettismo non manca ad Ale Anguissola, un artista caleidoscopico che riesce a rendere universali dinamiche che si presentano differenti in ogni coppia. Ne è un esempio il suo singolo Il 9 e il 6 dove parla di Yin e Yang, di quanto due persone, due stili di vita, due approcci all’amore opposti possano combaciare come le tessere di un mosaico. Una originale lettura della geometria della vita dove i teoremi non sempre si basano su formule esatte.



Quanto gli studi classici ti aiutano a trovare la perfezione nell’arte?

La ricerca del bello è il marchio di fabbrica di casa. Cerco la bellezza dei canoni classici senza disdegnare l'occhiolino alle nuove tendenze. Uno dei prossimi pezzi sarà Il Poeta Dante. Mi affido alla quadratura armonica della bossanova.

Il 9 e il 6 sono multipli di 3, la perfezione.

Bisogna accettarli indipendentemente da loro, da quello che rappresentano. Occorre sapere essere più cose nello stesso tempo. Serve la cognizione totale del problema amore.

La collaborazione con Gigi di Rienzo come nasce?

Per me è uno zio. Si integra con quel po’ di melanconia che c’è nella mia musica. I napoletani colti sanno interiorizzare le varie culture e le restitusicono in chiave pop ma diverse. Ci siamo conosciuti in un negozio musicale di Napoli, a via Mezzocannone, una strada che sale a mo’ di quelle di San Francisco. Mi ha restituito un arrangiamento che teneva presente il mio tono da baritono. Ha esperienza e sa scavare. Io continuo a studiare armonia, in teoria non avrei bisognio di qualcuno che arrangia ma ho fatto quattro passi indietro e quello che ha sulla manica come galloni Gigi è meritatissimo. Il singolo lo ho inciso a Marechiaro

Come hai identificato Ana Flora e Jubileo Fihlo adatti al tuo brano?

Jubileo è il più bravo chitarrista al mondo, lo conosco da una vita, abita a Natal. E' l'espressione del Brasile disincantato tra le mulatte di Jobin e i Meninos de Rua. Ana Flora è un contralto, una ottava sopra il mio essere baritono e dunque era perfetta.

Cosa si fa capire che in amore due binari possono incontrarsi?

Secondo me accettare che il 9 possa diventare un 6, come la fionda e il sasso. In una parola interscambiabilità.

Il video finisce con te che esci dallo studio: che significato ha?

Esco dallo studio, il 9 diventa 6 e affronto la vita…alla prossima volta!

Sempre donne esotiche nei tuoi video, ci sono anche in Penso che ti penso: perché?

Avrei messo la mia compagna che è di Trento. Tra le ballerine del Il 9 e il 6 c'è Miriam, una mulatta della Martinica che è quella che appare di più ma c'è anche una italiana che suggerisce a sua volta una bellezza esotica.

Cosa sono oggi la meraviglia e il disincanto?

La meraviglia è trovare una emozione in quello che fai e scrivi. Il disincanto è farlo con leggerezza. Pino Daniele disse che le cose migliori si fanno con leggerezza.

Dove porta la tua strada artistica?

Ho preparato un album con la band di Pino invece di ragionare per singoli. Ho una cinquantina di pezzi scriti durante la quarantena.

Il marketing raramente combacia con l’arte: tu come concili i due mondi?

Il marketing è arte. L'mprenditore che subisce il mercato finisce. Chi lo affronta con fantasia e concepisce anche le sue sconfitte ne viene fuori.

La tua estate come sarà?

Non lo so. Ma la voglio rilassante.