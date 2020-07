Un obiettivo in testa. La voglia di affrontare la vita, comunque vada. Questo il tema di "Sul più bello", il nuovo singolo di Alfa, che è anche colonna sonora dell'omonimo film diretto da Alice Filippi. L'artista genovese, classe 2000, autore di successi come "Cin Cin", accetta una nuova sfida: scrivere pensando al cinema. Continuano ad oscillare tra rap, indie e pop, il suo nuovo brano racconta l'imprevedibilità della vita. Andare fuori dagli schemi, senza certezze per il futuro. Rischioso, certo, ma non privo di sorprese.

LA LOCATION

Un testo dove si rispecchiano anche i protagonisti del film, così profondamente diversi e altrettanto uniti, oltre le barriere della diffidenza. Il video di "Sul più bello" vede come set la Reggia di Venaria Reale di Torino e contiene scene inedite del film. Una nuova produzione musicale, che arriva dopo il successo di "Testa tra le nuvole, pt.2", che ha ottenuto la certificazione di singolo disco d'oro.