Sven Väth torna a suonare per Cocoon Riccione

Il lockdown da pandemia (tutto sul coronavirus) non ha risparmiato nessun dj, dalla superstar più acclamata al dopolavorista: se per i festival estivi tutto è rinviato all’anno prossimo, per i club outdoor è tempo di ripartire, dove sia ovviamente consentito e nel pieno rispetto delle regole. Una delle prime serate italiane più importanti in questa estate anomala? La prima data in assoluto, dopo quattro mesi, dell’iconico tedesco Sven Väth, che mercoledì 22 luglio inaugura la stagione di Cocoon Riccione, in calendario tutti i mercoledì alla Villa delle Rose di Misano Adriatico sino a fine agosto, per la quarta estate consecutiva. Musica techno di qualità, la stessa che Sven Väth suona con intatto entusiasmo da metà anni ottanta, dai tempi di “Electrica Salsa”, qualche anno prima di dare vita al party Cocoon, che nel 2019 ha festeggiato vent’anni di estati ibizenche. Papa Sven (come lo chiamano i suoi fan più accaniti) non è l’unico guest in calendario alla Villa delle Rose: sabato 25 luglio arriva un nome per palati fini: Satori, i cui live set sanno spaziare ben oltre i confini dell’elettronica, chiamato in console per inaugurare il party Horizons. Dopo Andrea

Damante (7 agosto) e Gianluca Vacchi (8 agosto), venerdì 14 agosto arriverà alla Villa un altro peso massimo mondiale del djing: Marco Carola.