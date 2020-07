Bonsai, il nuovo album di Chiara Galiazzo

Chiara Galiazzo presenta il suo nuovo album a Sky Tg24 (Chiara Galiazzo presenta "Bonsai"). “Bonsai (come fare le cose grandi in piccolo)” già nel titolo richiama i temi portanti del progetto: l’arte della pazienza e mondi lontani raggiunti attraverso viaggi reali o percorsi interiori.

“Il Bonsai ti insegna la pazienza e la cura per le piccole cose. La pazienza posso dire di averla sempre avuta, sin da quando, da giovanissima, mi affacciavo a questo mondo, che non conoscevo, e che puntualmente mi chiudeva tutte le porte. In seguito, la pazienza mi sarebbe servita un sacco di altre volte. ‘’Come fare le cose grandi in piccolo’’ è il sottotitolo. Nell’ultimo periodo credo di non essere stata l’unica a pensare che la cura dedicata alle piccole cose sia l’unico atto che possa ripararci davvero dalle fragilità della nostra esistenza” spiega Chiara.