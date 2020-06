E' morto Ricky Valance, celebre per Tell Laura I Love Her

E' morto a Ricky Valance, primo cantante originario del Galles a raggiungere il primo posto nella classifica inglese con la hit 'Tell Laura I Love Her' del 1960

Se ne è andato, in questo sabato 13 giugno, Ricky Valnce. Secondo quanto riporta la Bbc, Ricky Valance il cui vero nome David Spencer è morto ha 84 anni in ospedale dove era stato ricoverato per demenza senile poco prima del lockdown (speciale coronavirus). Da giovane si è arruolato nell'Aeronautica e ha prestato servizio in Nord Africa, 3 anni dopo è tornato in Inghilterra dove ha iniziato a esibirsi nei

club poco prima di incidere Tell Laura I Love Her. La canzona è la tragica storia di un ragazzo di nome Tommy e il suo amore per una ragazza di nome Laura. A quei tempi il testo era considerato controverso e per questo fu bannato dalla Airplay dalla BBC, ma riusci' comunque a scalare le classifiche raggiungendo il primo posto vendendo

più di un milione di copie.