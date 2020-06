In June, raccontano il bello del sentirsi a casa in Home: il video

Home parla di un posto speciale ed è il nostro terzo singolo (segue i precedenti Years e After Midnight), sempre in bilico tra alternative rock di matrice britannica e atmosfere nord europee ricche di riverberi e profondità tipicamente downtempo, un equilibrio che è diventato il nostro marchio di fabbrica. Siamo sempre stati attratti da queste sonorità dinamiche, energiche, che ci permettono comunque di non tralasciare aspetti di vulnerabilità; sonorità un po' anglosassoni, un po' europee: ce le sentiamo dentro, ed è qualcosa che non abbiamo mai studiato a tavolino. Siamo in Italia e sappiamo bene di aver di fronte un panorama musicale che offre tutt’altro: noi vorremmo dare qualcosa di diverso, la nostra unicità è proprio l’essere particolari.



Home racconta di un posto che ci ha accolto, anche se per pochi minuti, ore o giorni, ci fa sentire come se fossimo, appunto, a casa. Parla di un viaggio che rimane nel cuore, di un’estate in libertà (che in questo periodo ci sembra più distante che mai), di quelle sensazioni che ti fanno venir voglia di ballare e cantare. Parla del sentirsi felici anche con poche cose, le più semplici, del vivere delle esperienze che acquisiscono un valore immenso grazie a chi le vive con noi. Parla di un mare blu, un sole caldo, colori accesi, tramonti viola, che diventeranno, nel futuro, un porto sicuro, un’immagine confortevole che saprà sempre risollevare il morale. Nella canzone non mancano riferimenti ad un salvataggio, al passaggio da una situazione negativa ad una estremamente positiva e la creazione di un qualcosa di prezioso. In sintesi, la canzone, con il suo ritmo, gli accordi aperti, il testo spensierato, comunica la gioia e la meraviglia con cui ci si rende conto di sentirsi a casa anche in posti a noi sconosciuti, in situazioni mai vissute, in una felicità mai provata prima.



Home ha anche in qualche modo a che fare con la musica dal vivo: quando siamo sul palco ci piace viverlo come il posto in cui riusciamo a trasmettere le nostre emozioni e ad esprimere davvero noi stessi, una casa in cui non vediamo l'ora di tornare. La distanza tra noi è stata dolorosa, anche se non ci ha fermato e non abbiamo mai smesso di comporre e creare insieme. Al momento, il nostro sogno più grande è quello che tutto torni alla normalità e quello di poter tornare a suonare, nei nostri desideri c’è sempre quello di partire in tour e portare la nostra musica ovunque!



Il video di Home che vi presentiamo oggi rappresenta un viaggio onirico surreale che avviene nella nostra testa. Quasi come Alice Nel Paese delle meraviglie, descrive una caduta nel profondo delirio, ma con felicità e armonia. Si entra in un caos colorato e dolce, in cui poter scappare tramite l'immaginazione. Casa diventa ciò su cui si apre la finestra della nostra mente, ciò che riusciamo ad immaginare anche se rinchiusi in una situazione alienante e limitante. Un singolo estivo, a modo nostro.