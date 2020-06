Arriva l'Estate Addosso di Veronica Perseo: il video in anteprima

Estate addosso è il mio nuovo singolo, il secondo della mia carriera, iniziata con Vivere a metà. Sono autrice di entrambi i brani e ho voluto mostrare due lati diversi di me stessa. Se con il primo ho mostrato la mia parte più intima e personale, raccontando la fine complicata di un amore, con Estate addosso ho voluto sperimentare e mettermi in gioco con nuovi suoni e nuovi ritmi. È un inno all’estate, a tutto ciò che da un anno all’altro aspettiamo sempre in trepidazione: il sole, le giornate al mare, le feste in piscina con gli amici, la leggerezza che solo questa stagione riesce a regalare. A maggior ragione quest’anno, dopo tutto quello che abbiamo passato tutti noi negli ultimi mesi, chiusi in casa per questa emergenza sanitaria senza sapere quando né come ne saremmo usciti, la mia volontà di tornare a godermi la bellezza della stagione estiva è esplosa ancora di più e l’ho manifestata scrivendo questa canzone. “Voglio sentire l’estate addosso, nuotare in mezzo alle onde del mare… Se voglio partire, scappare, sbagliare Che male c’è? Vorrei vedere tutti i posti del mondo”: con queste frasi esprimo la voglia di godermi appieno l’estate che sta arrivando, cercando il divertimento e la spensieratezza ogni giorno, godendomi il mare della mia Sardegna e perché no? Anche spingermi verso qualche altra destinazione esotica.



Il video, che mi vede protagonista, girato da Lorenzo Catapano rappresenta una tipica giornata estiva, dalla mattina fino alla tarda notte, trascorsa insieme ad un gruppo di amici in piscina. Oltre alla mia passione per il canto, nel video mi potete vedere anche ballare! Anche la danza, infatti è un’altra mia grande passione e ho voluto mettermi in gioco a 360 gradi, con anche una coreografia che spero diventi un piccolo tormentone! Come in ogni estate non può mancare la tipica “cotta estiva”, quell’amore passionale e divertente, che può durare il tempo di un soggiorno al mare o magari diventare qualcosa di più. Nel mio caso, l’attenzione mi ricade sul bagnino della piscina, che corteggio per tutta la giornata che trascorro lì con le mie amiche e che invito alla festa in spiaggia la sera… chissà cosa succederà. Insomma, spero che con il video e il brano “Estate addosso” le persone possano provare un senso di leggerezza e spensieratezza, e perché no, anche la sensazione di stare al mare e sulla spiaggia anche quando, magari, non è possibile!