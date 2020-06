Francesco Guccini: il 7 giugno la festa su Facebook per i suoi 80 anni

Il 14 giugno Francesco Guccini (le canzoni più famose) compirà 80 anni. Per l’occasione Modena, sua città natale, ha deciso di festeggiarlo con una diretta online in programma il 7 giugno alle 18 grazie alla collaborazione tra il Comune e BPER Banca. Lo streaming sarà infatti trasmesso sui canali social “Città di Modena” del Comune e “BPER Forum Monzani”. L’occasione sarà utile sia per fargli auguri ma anche per presentare in anteprima nazionale “Non so che viso avesse”, la “non autobiografia” del cantautore pubblicata aggiornata da Giunti, con anche le pagine “Vita e opere di Francesco”, scritte dal poeta, critico e docente modenese Alberto Bertoni. Ai festeggiamenti parteciperanno lo stesso Bertoni collegato da Pavana insieme a Francesco Guccini, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, Luciano Ligabue e Eugenio Tangerini responsabile relazioni esterne di Bper Banca. Conduce l’incontro online Beppe Cottafavi, editor della prima edizione del libro, che ne parlerà con Antonio Franchini direttore editoriale di Giunti ed editor del nuovo libro in uscita.

Il libro “Tralummescuro”

I festeggiamenti online saranno anche l’occasione di celebrare il successo di Francesco Guccini come scrittore del libro “Tralummescuro”, edito da Giunto ed entrato nella cinquina del Premio Campiello. «Mi fa davvero piacere essere tra i finalisti. Sono molto affezionato a questo libro – ha detto il cantautore in una recente intervista – Il vero protagonista è il paese di Pavana, è un racconto di una civiltà contadina che non esiste più, come non esistono più i personaggi che ci vivevano, molti dei quali se ne sono andati per ragioni anagrafiche. Adesso non c'è più nessuno, non c'è più nemmeno il campo di camomilla davanti al mulino di mio nonno e i tanti animali delle famiglie». “Tralummescuro” è il magico passaggio tra la luce e la notte: «Noi da queste parti abbiamo un nome per quest'ora – dice Guccini – un'ora che è di tutti, un'ora che è pace e presagio. La chiamiamo tralummescuro: tra la luce e la notte».