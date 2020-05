Coronavirus e fake news: la teoria del complotto sul dj Benny Benassi

Tutto è comincia circa un mese fa, quando il complottista George Webb – seguito sul suo canale Youtube da oltre 100mila utenti e già artefice di fake news da milioni di views – costruisce una teoria al cui centro c’è Maatje Benassi, veterana di guerra e riservista dell’aeronautica militare americana e la ha etichettata come paziente 0 dell’epidemia COVID19 negli Stati Uniti. Secondo Webb all’origine del contagio ci sarebbe la sua partecipazione ai giochi Militari Mondiali di Wuhan che si sono tenuti ad ottobre 2019. La sua tesi, inconsistente, e il relativo video con cui l’ha divulgata, sono diventati virali, scatenando polemiche che sono rimbalzate anche in Cina e hanno costretto la signora Benassi e tutta la sua famiglia a vivere nel terrore

LE FAKE NEWS INVESTONO IL DJ BENNY BENASSI

Come se non bastasse, e a proposito di famiglia, o meglio di cognomi, Webb alza il tiro e svela – si fa per dire - anche chi sia stato a portare in Italia l’epidemia: l’untore sarebbe stato il noto dj italiano Benny Benassi. A suo dire, il musicista milanese sarebbe stato parente della donna al centro del complotto. Intervistato da Sky Tg24 Benny sottolinea e non c’è alcuna parentela con l’americana Maatje e commenta così la vicenda:

"Un mese fa, un mio conoscente che vive a New York, ha chiamato un mio amico e gli ha detto: dì a Benny che sta partendo questa teoria complottistica in cui dicono che questa atleta americana che si chiama Maatje Benassi è stata lei a portare il virus dalla Cina. Io non ho dato importanza alla cosa perché non conosco lei".

UN ALTRO FILO NELL’INTRICATA TRAMA COMPLOTTISTA

Benny, dunque, Maatje neanche la conosce. Ma non è tutto. L'intricata trama complottista di Webb si aggiunge di un altro filo: la decisione del dj, in tempi non sospetti o quasi, di annullare la sua tournée:

“Ho cancellato il mio tour di marzo, dopo quello negli Usa a fine febbraio, quando in America ancora nessuno parlava di questo. Noi di famiglia siamo molto attenti, la mia compagna è una dottoressa e mi ha raccontato in anticipo quello che sarebbe successo prima. Per questo motivo ho preferito cancellare tutto con anticipo. Anche i promoter mi hanno chiesto: ma come mai cancelli? Rispondo che cancello perché non mi sembra giusto adesso che in Italia sta esplodendo, partire e andare negli Stati Uniti. Non mi sembrava il caso vista la situazione. Ho preferito giocare d’anticipo e cancellare il tour.