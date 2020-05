Scusate e Scusate se esito, solo Dani Faiv può dire Cioilflow

Un 2019 da incorniciare e un 2020 che lascia presagire che il contenuto di quella cornice brillerà d'oro e di platino. Dani Faiv si conferma come uno degli artisti più capaci di raccontare la realtà. Trascorre queste settimane ( LO SPECIALE CORONAVIRUS) in Brianza col suo cagnolino ed è lì che lo abbiamo raggiunto. Al telefono, ovviamente.



C'è chi tituba e tu addirittura fai doppietta, Scusate e Scusate se esito.

Non abbiamo voluto fermarci per rispetto ai fan.

Un doppio come nell'era aurea del vinile. Quando c'erano anche i tripli.

In realtà fanno parte di un unico progetto che poi si riunirà in un doppio cd. Non c’è molta differenza tra i due, sono entrambi parti di me.

Una differenza, seppur minima, ci sarà.

In Scusate se esito c’è meno critica sociale. Diciamo che è più incisivo questo, l’altro sarà più sereno.

Un lavoro intenso.

A questo disco ho dedicato un anno intero compreso Yoshi nel Machete Mixtape.

In Peggio è una provocazione nei confronti degli Hater.

Sì, suonava come una provocazione, era ancora l'epoca dei live. Nel ritornello vesto i panni dell'hater, dando fiato a tutti i luoghi comuni, le solite frasi d’odio dirette a chi fa musica.

Ti mancano i concerti?

Mi mancano assolutamente i live, sono parte integrante della vita di un artista. E’ una prova anche di emozioni, guardare un fan che canta una strofa insieme a te è una botta forte. Non esiste qualcosa che possa sostituirli e ora dobbiamo restare uniti e farci forza come in altre situazioni (LE 13 REGOLE PER I FUTURI CONCERTI).

Stai collezionando dischi d'oro.

Un bell’effetto tutto l’oro che ho a casa, un sogno appenderne uno per Gameboy Color.

Una svolta.

Cercavo un suono più mio, c’è stato un percorso di cambiamento. Anche con i capelli diversi possiamo dimostrare quello che proviamo. Essere felici.

Torniamo a In Peggio.

E' una critica sociale, una presa in giro verso l’hater medio che commenta e insulta chi prova a fare qualcosa di diverso e di artistico. Oggi ognuno nasce giudicato. La migliore cosa era immedesimarsi nell’hater per fargli capire quanto è stupido.

Sei sensibile agli attacchi social?

Ho provato a smettere di leggerli ma poi un po’ lo fai. Certo che ne arrivano veramente troppi. I vecchi sono fan stupiti, i nuovi sorpresi. Consiglio a chi comincia di mettersi la corazza e non ascoltare gli insulti ma accettare le critiche.

La scrittura sarà condizionata dal coronavirus?

Impatterà parecchio il covid sui testi. Ne parleremo e mi auguro che sia l’ultima lotta dell'umanità anche se non riesco ad accettare questa fragilità. Ci sono scienziati che potrebbero risolvere parecchi problemi ma non lo fanno o non vogliono farlo. Non sono una sagoma di intelligenza ma comprendo che esistono poteri superiori.

La prima cosa che farai ora che si potrà uscire?

Andare a mangiare fuori con la mia ragazza.

Saremo migliori?

Temo che torneremo come prima, sono positivo per sdrammatizzare ma ho un’anima tendenzialmente negativa verso il genere umano.