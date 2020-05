Morto Alberto Carpani, star della musica disco anni '80

Lutto nel mondo della musica disco anni ‘80, è deceduto Alberto Carpani in arte “Albert One”, conosciuto per il successo di “ Yes-no-family ” del 1982 e “ Turbo Diesel ”, brano pubblicato nel 1983. In particolare quest’ultima canzone gli permise di conquistare le classifiche di tutto il mondo. Alberto Carpani è scomparso in seguito ad una polmonite dopo il ricovero di alcuni giorni presso la clinica Maugeri di Pavia, sua città natale. Le sue condizioni nei giorni scorsi sembravano essere in miglioramento. Oggi però si sono improvvisamente aggravate e non c'è stato nulla da fare.

Le esibizioni live e le cover di grandi successi

Nel 1999 Alberto Carpani ritorna in auge con il brano “Sing a Song Now Now”, ma sempre affiancando lavori di produzione come il remix della colonna sonora di Furyo. Sempre attivissimo nel mondo della musica, ha fondato il gruppo Clock on Five ed è stato creatore della band “AlbertOne Live Band”. Proprio negli ultimi anni aveva dedicato ampio spazio alle esibizioni dal vivo riproponendo con il suo gruppo i grandi successi del passato e incidendo cover di brani della disco italiana degli anni 80. Tanti anche i dj set e le attività da solista per un artista che fino alla fine ha sempre dato priorità alla sua passione per la musica. Tra le sue ultime cover anche “Mandy”, brano di Barry Manilow, inserita nell'ultima versione di Mixage, storica compilation che lanciò il brano “Turbo Diesel”.