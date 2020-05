Zucchero canta in italiano e Michael Stipe commenta l'esibizione

Zucchero ha emozionato il pubblico con l’esibizione di “Amore adesso!”, versione italiana del brano “No Time for Love Like Now” di Michael Stipe. Scopriamo insieme il commento dell’artista americano e la successiva risposta della voce di “Così Celeste”.

Pochi giorni fa Zucchero ha emozionato il pubblico di tutto il mondo esibendosi con il brano “ Canta la vita ”, versione italiana della celebre canzone “Let Your Love Be Know” di Bono Vox. Ora, la voce di “Così celeste” ha nuovamente incantato il pubblico conquistando anche i complimenti da parte di Michael Stipe , scopriamo insieme cos’è accaduto.

Michael Stipe commenta l’esibizione di Zucchero

Dopo la magnetica esibizione davanti al Colosseo e alle strade vuote della Città Eterna, uno degli artisti italiani più famosi a livello internazionale ha commosso di nuovo sulle note di “Amore adesso!”, versione italiana del brano “No Time for Love Like Now” di Michael Stipe e Aaron Dessner.

La performance, eseguita in una deserta Piazza San Marco a Venezia, ha subito conquistato il pubblico contando decine di migliaia di visualizzazioni, oltre 45.000 soltanto sul profilo Instagram dell’artista.

Il video è arrivato anche al cantautore statunitense che ha espresso grande approvazione, queste le parole pubblicate sui social: “L’Italia è uno dei paesi più colpiti dal COVID-19. Zucchero ha cantato questa versione strappalacrime di “No Time For Love Like Now” nella splendida cornice di uno dei miei posti preferiti al mondo, ovvero piazza San Marco a Venezia. Non avrei potuto essere più orgoglio, grazie Zucchero!!! Il mio cuore è vicino all’Italia, con amore!”