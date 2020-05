Ruota panoramica, la nuova canzone di Sofia Tornambene: l’intervista

La Ruota Panoramica è un viaggio nell’anima. Va oltre il cielo in una stanza perché ci fa girare nella vita. Ruota Panoramica è il nuovo singolo di Sofia Tornambene, la vincitrice dell’ultima edizione di X Factor. Il video che accompagna il brano verrà presentato in anteprima oggi, 6 maggio 2020, alle ore 18 su Sky Uno. Nell’attesa abbiamo parlato su Zoom.



Sofia come vivi questo periodo?

Mi sono creata un piccolo studio in casa, scrivo musica e ascolto canzoni.

Qualcosa in particolare?

Sono fan dei Queen e nella mia playlist non mancano mai. I Beatles hanno riacceso la mia passione per la chitarra. Ora è il momento di Lucio Dalla.

Chi troviamo sulla Ruota Panoramica?

La spensieratezza che ci serve molto in questo periodo, il ritornello che dice sono sola in una giungla con il tempo che non passa rappresenta il bisogno di uscire anche solo col pensiero.

Poche volte come in queste settimane la musica è stata importante.

Vero. La musica unisce in qualsiasi caso, sarà anche per questo che sento la necessità di buttare fuori quello che ho dentro. La musica mi ha dato una sensazione positiva e voglio che faccia stare bene tutti.

Ho riascoltato Narciso.

E’ una canzone fatta da mio papà quando ero piccola: scrivo per dimostrargli che sono capace anche io a scrivere anche se i gusti si sono separati.

Che direzione ha preso il suo?

Lui ascolta soprattutto jazz. E Gino Paoli. Ma riconosco che l’improvvisazione che è innata nel jazz mi è tornata utile per sviluppare la mia creatività. Mi sento legata a quel genere da piccolina e rammento che quando suonava mi restavano le melodie.

Ruota panoramica e A Domani per Sempre, col quale hai vinto XF13: in che direzione va?

Mi definisco una cantautrice di dream pop. Entrambe mi rappresentano per il fattore sogno, voglio mostrare i molti lati di me.

Per Ruota Panoramica hai lavorato con Michele Canova.

Non lo ho mai incontrato di persona ma quando sono entrata nel suo studio mi sono venuti i brividi: lì sono stati costruiti brani immortali di Jovanotti, Francesca Michielin e Tiziano Ferro per citare qualche nome. Per me è un onore avere un pezzo prodotto da lui. Avevo l’ansia da prestazione ma già dal primo giorno siamo andati fuori dalla confort zone ed è nata Ruota Panoramica.

Pensi a un qualcosa di più ambizioso?

L’obiettivo grande è un album. Per questo sto fissando qualsiasi cosa mi venga in mente. Voglio essere pronta a uscire quando sarà il momento.

Ricordi di X Factor?

Mi ha fatta crescere, maturare e aperto un mondo: ed è solo l’inizio. Mi sento con i miei compagni d’avventura e appena possibile proveremo a organizzare per rivederci. A partecipare mi ha spinto un po’ mia mamma cui va aggiunto che volevo dimostrare la mia passione per la musica.

Si sta lavorando a X Factor 2021.

Il messaggio che voglio mandare a chi ci sta provando ora è che se credi in un sogno e ci metti costanza ce la farai. La passione è fondamentale per raggiungere un obiettivo.

Il video di Ruota Panoramica lo vedremo in anteprima su Sky Uno.

E’ un video animato che parte dalla mia stanza e diventa un viaggio nell’immaginazione.