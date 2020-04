di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



Come un veliero quando raggiunge l'orizzonte punta già alla linea immaginaria successiva, così è la musica in questa stagione di esilio dalle piazze. Tutto si sposta su palchi virtuali, nelle stanze di casa, nei terrazzi e le immagini hanno il fascino del vecchio album di fotografie ma con i colori e la risoluzione della contemporaneità. Per 72 ore saremo esentati da leggere di tour, concerti e festival che vengono, o saranno, cancellati. Per 72 ore vivremo un sogno che non conosce tempo. Warner Music Group sta finendo di allestire un universo sonoro virtuale straordinario, si chiamerà PlayOn Festival e avrà una vita di poco superiore a quella di una farfalla. Ma gli stessi colori, la stessa gioia e soprattutto quella stessa libertà che si può respirare in un prato come in una stanza chiusa di una casa quando la musica la arreda.



PlayOn Fest riproporrà l’energia e il fascino dei palchi più importanti al mondo, dal Coachella al Sydney Opera House per proseguire, tra gli altri, col Lollapalooza, Apollo Theater, Bonnaroo, The O2 Arena, Primavera Sound, Red Rocks Amphitheater, Rock In Rio e Global Citizen Festival. Tutte le etichette di Warner Music hanno lasciato entrare nei loro archivi il vento della musica per far rivivere, una tantum, alcune epiche esibizioni live. Potremo vedere rari filmati di artisti quali Bruno Mars, Coldplay, Green Day, Cardi B, Ed Sheeran, Janelle Monáe, Twenty One Pilots, Lil Uzi Vert, David Guetta, Ghali e altri, oltre allo spettacolare show di lancio dell’album Victory Lap di Nipsey Hussle. Tutto il ricavato andrà all’Organizzazione Mondiale della Sanità per la lotta contro il COVID-19: dunque i fan sono invitati a fare donazioni lungo tutta la durata del festival. Le donazioni saranno di aiuto al lavoro dell’OMS per tracciare e capire il diffondersi del virus, per assicurarsi che i malati abbiano le cure necessarie, per il personale ospedaliero in prima linea affinché abbia il materiale necessario, per accelerare lo sviluppo della ricerca del vaccino e dei trattamenti necessari.



Il debutto sarà con LL COOL J venerdì 24 aprile alle ore 18 (ora italiana). PlayOn Fest sarà in live streaming dal 24 al 26 aprile per ben 72 ore ininterrotte in esclusiva qui sul canale YouTube di Songkick. Warner Music Group ha anche lanciato il preordine del merchandising esclusivo del PlayOn Fest qui. L'Italia sarà rappresentata da Ghali attraverso

il live al Forum di Assago del Tour dai Palazzi ai Palazzetti del 2018: una performance mai pubblicata su youtube. Tra le altre esibizioni mai pubblicate su YouTube segnaliamo: Nipsey Hussle (concerto di lancio dell’album Victory Lap dal Hollywood Palladium); Coldplay (tratto dal concerto di San Paulo, durante il tour di A Head Full Of Dreams nel 2017, che è diventato poi il terzo più grande tour di tutti i tempi); Bruno Mars (24K Magic Live all’Apollo – il primo speciale televisivo di Bruno Mars registrato dal palco del leggendario Harlem Theater nel 2017); Panic! At The Disco (filmato durante il tour sold-out delle arene alla celebre O2 Arena di Londra nel 2019); Ed Sheeran (in una versione intima del suo show sul palco di Austin City Limits, una performance speciale fatta per l’iconica serie PBS nel 2017); KORN (performance filmata in una installazione artistica, per l’uscita dell’album The Nothing del 2019).