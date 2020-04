Il concertone del primo maggio sarà in TV

Per la prima volta nella sua storia il Concerto del Primo Maggio a Roma non si terrà a Piazza San Giovanni. Per trentunesima edizione mancherà la folla che ha caratterizzato da sempre l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL. A causa delle restrizioni adottate per arginare il contagio da Coronavirus (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA), il Concerto del Primo Maggio 2020 si terrà in prima serata e ospiterà una serie di live show realizzati appositamente per l'occasione dagli artisti in origine reclutati per l'edizione 2020 della maratona musicale. Non si conosce ancora il cast completo di quest’anno ma è stato già annunciato che oltre ai set, registrati tra l'Auditorium Parco della Musica di Roma e altre location, sono previsti interventi in diretta degli ospiti.

Le location del Concerto del Primo Maggio 2020

Il tema di quest’anno sarà “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”, mentre l’evento avrà contributi musicali selezionati, prodotti e realizzati per l’occasione da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli. I live saranno principalmente trasmessi dall’Auditorium Parco della Musica di Roma o in location proposte dagli stessi artisti, mentre una parte della serata sarà realizzata in diretta dagli studi Rai di via Teulada a Roma. Un format inedito per il Concertone del Primo Maggio che così si adegua alle disposizioni ed evita la cancellazione in un periodo così difficile per tutti. L’intento è di regalare qualche ora di svago e di musica al pubblico che così anche quest’anno potrà assistere virtualmente all’evento. Da sabato 18 aprile prenderanno il via anche le fasi finali di Next 2020, contest rivolto agli emergenti storicamente legato al concertone capitolino. "Abbiamo voluto confermare l'evento perché importante in questo momento", ha commentato il direttore artistico Massimo Bonelli, "Ma abbiamo pensato a un impianto compatibile con le normative vigenti. E' complesso agire in una situazione come quella che stiamo vivendo, e il Concertone in tv sarà in fondo il primo evento live da quando è scoppiata l'epidemia in cui gli artisti torneranno ad esibirsi al di fuori delle loro camerette. La situazione è delicatissima e l'operazione deve essere accorta, non è affatto semplice organizzare un evento così grande tra la camera da letto e il balconcino, isolato come il conte di Montecristo, si rischia di perdere la lucidità".

La storia del Concerto del Primo Maggio

Nato nel 1990 il cast del Concerto del Primo Maggio a Roma è sempre stato ricco di grandi artisti italiani e internazionali. Nella sua prima edizione ha ospitato i live tra gli altri di Litfiba, Zucchero Fornaciari, Edoardo Bennato, Pooh, Fabio Concato, Ladri di Biciclette, Gianni Morandi, Pino Daniele, Enrico Ruggeri, Caterina Caselli, Sam Moore, Bob Geldof e Miriam Makeba. Organizzato annualmente in occasione della Festa del Lavoro in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, l’evento è stato ribattezzato “Concertone” per la lunga durata.