È scomparso all’età di 81 anni Bill Withers, straordinario cantautore americano e vincitore di tre Grammy Awards. Attivo principalmente tra gli anni Settanta e Ottanta ha scritto alcune tra le canzoni più famose dell’epoca e che oggi sono dei veri classici della cultura statunitense. Il primo album arriva nel 1971 dopo alcuni anni di gavetta a Los Angeles. Il riscontro è ottimo grazie anche al singolo “Ain’t No Sunshine” che diventerà probabilmente il brano più famoso della sua carriera. Grazie a quella canzone Bill Withers vincerà il primo dei tre Grammy Awards conquistati durante la sua attività musicale. Il secondo arriva nel 1982, mentre il terzo nel 1987 come autore di “Lean on Me”, ripubblicata all’epoca grazie ad una cover dei Club Nouveau. Nel 2007 la stessa canzone entra a far parte della Grammy Hall of Fame. L’ultimo album della sua carriera è datato 1985 dal titolo “Watching You Watching Me”, mentre nel 2009 è stato pubblicato un documentario che racconta i suoi successi intitolato “Still Bill”. Per conoscere meglio Bill Withers, ecco sei tra le canzoni più famose della sua carriera:

Ain't No Sunshine

Lean On Me

Lovely Day

Just the Two of Us

Grandma's Hands

Use me

Ain’t No Sunshine

Singolo estratto dal primo album “Just as I Am”, “Ain’t No Sunshine” ha venduto oltre un milione di copie e ha consentito a Bill Withers di conquistare il suo primo Grammy come miglior brano R&B. Scritto e interpretato dallo stesso cantautore, l’ispirazione nacque dopo la visione del film “I giorni del vino e delle rose”. In realtà il brano venne pubblicato come lato B del singolo “Harlem”, ma le radio vennero conquistate dalla canzone e decisero di diffondere “Ain’t No Sunshine”. Inserita in numerosi film e serie tv, il brano è stata oggetto di cover da parte di Justin Timberlake, Lenny Kravitz, Leonard Cohen, Tom Jones, Sting e Marvin Gaye tra gli altri.

Lean On Me

“Lean On Me” è il primo e unico singolo che ha permesso a Bill Withers di conquistare la vetta della classifica dei singoli negli Stati Uniti. Si tratta di un inno soul ispirato dalla sua infanzia nella città delle miniere di carbone di Slab Fork in West Virginia. In un’intervista dichiarò: “Stavo seduto giocando con un piccolo pianoforte, facevo scorrere le dita su e giù”. Nel 1987 il gruppo musicale statunitense Club Nouveau ha pubblicato una cover del brano che ha permesso a Bill Withers di vincere il suo terzo Grammy in qualità di autore.

Lovely Day

Pubblicata nel 1977, “Lovely Day” è una meravigliosa melodia estiva e si distingue per l'incredibile nota sostenuta dal cantautore verso la fine. Dura 18 secondi ed è tra le più lunghe mai registrate. Il brano ha conquistato le classifiche in Europa e Stati Uniti. Nel corso degli anni anche “Lovely Day” è stata oggetto di numerose cover tra cui quelle di Tupac, The Notorious B.I.G. e i Maroon 5.

Just the Two of Us

Nata dalla collaborazione con Grover Washington Jr, “Just the Two of Us” è stata pubblicata nel 1981. Una canzone d’amore che ha ispirato numerosi artisti e che ha dato vita a tantissime cover. Rimase per 3 settimane al secondo posto della classifica dei singoli negli Stati Uniti e vinse il Grammy Award come miglior canzone R&B. Nel 1998 Will Smith si è ispirato a questo brano per incidere una traccia omonima dedicata al figlio.

Grandma's Hands

Scritta per sua nonna, “Grandma’s Hands” racconta uno scenario chiaro dell’infanzia del cantautore. Suo nonno materno, Grackus Monroe Galloway, era nato schiavo e da ragazzo Bill Withers andava in chiesa con sua nonna Lula. Sulla canzone ha dichiarato: “Era un canto spontaneo, non c'era nulla di programmato. La gente si alzava e cantava e tutti si univano. Era il mio genere di canto preferito”. Un campionamento del brano è stato utilizzato dai Blackstreet per il brano “No Diggity”, uscito nel 1996 e grande successo discografico.

Use Me

Scritta e pubblicata da Bill Withers nel 1972, “Use Me” è uno dei singoli estratti dall’album “Still Bill”. Grande successo commerciale ha conquistato il disco d'oro negli Stati Uniti. Nel brano il cantautore si lamenta dei suoi amici e dei loro consigli riguardo la propria relazione.