Marco Masini, il tour rinviato all'autunno

Partirà dall’Arena di Verona il nuovo tour di Marco Masini dopo il rinvio di tutte le date previste tra aprile e maggio prossimi. La suggestiva location scaligera sarà la chicca in più di un cartellone che vedrà recuperate quasi tutte le date posticipate a causa dell’emergenza coronavirus. Al momento sono solo tre le date non riprogrammate: quelle di Orvieto, Ancona e Roma, che però saranno schedulate entro il 15 aprile, come garantito dal management di Masini. I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date, quelli disponibili (e già sono diverse le date sold out) sono già in vendita sul circuito Ticketone con prezzi che partono da 28,75 euro.

Il cartellone completo

Di fatto, il “Marco Masini 30th Anniversary Tour”, ciclo di concerti che, come si evince dal titolo, vedrà l’artista toscano ripercorrere 30 anni di carriera, partirà dalla fine. La data dell’Arena di Verona, infatti, doveva essere quella conclusiva della tournée celebrativa del musicista fiorentino e, se sarà confermata nel format previsto inizialmente, dovrebbe vedere tanti grandi ospiti della musica italiana. Erano stati annunciati sul palco al fianco di Masini Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Modà, Nek, Francesco Renga, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Fabrizio Moro, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Ambra Angiolini, Rita Bellanza e Arisa. Un mini Festival di Sanremo di fine estate, verrebbe da dire. Di seguito, il cartellone completo del tour, che vedrà Masini anche valicare i confini italici per tre date tra Svizzera e Belgio:

Domenica 20 settembre – Verona, Arena

Giovedì 24 settembre – Firenze, Teatro Verdi SOLD OUT

Venerdì 25 settembre – Firenze, Teatro Verdi SOLD OUT

Venerdì 2 ottobre – Torino, Teatro Colosseo SOLD OUT

Giovedì 8 ottobre – Zurigo, Kaufleuten Club

Venerdì 9 ottobre – Liegi, Forum de Liege

Sabato 10 ottobre – Mons, Theatre Royal de Mons

Martedì 13 ottobre – Bologna, Europauditorium

Mercoledì 14 ottobre – Venezia, Teatro Goldoni

Domenica 18 ottobre – Genova, Politeama Genovese

Martedì 27 ottobre – Parma, Teatro Regio

Mercoledì 28 ottobre – Brescia, Teatro Dis_Play

Sabato 7 novembre – Assisi, Teatro Lyrick

Domenica 8 novembre – Firenze, Teatro Verdi

Venerdì 13 novembre – Lecce, Teatro Politeama Greco

Martedì 24 novembre – Milano, Teatro degli Arcimboldi SOLD OUT

Mercoledì 25 novembre – Milano, Teatro degli Arcimboldi

Tra i più attivi nell’emergenza

Marco Masini è sicuramente stato uno degli artisti italiani più attivi in queste settimane di quarantena forzata. Dal suo studio casalingo i collegamenti via Facebook e Instagram si sono susseguiti nel corso dei giorni tra live e chiacchere in libertà molto apprezzate dai suoi fans, con anche un’ospitata all’interno del grande contenitore lanciato da Jovanotti “Jova House Party”. Ma l’artista fiorentino è sceso in campo anche in maniera più concreta, schierandosi al fianco dell’ospedale Careggi di Firenze e “sponsorizzando” una raccolta fondi in suo favore, oltre ad essere in prima linea per la raccolta fondi lanciata dalla Nazionale cantanti, della quale è membro. Masini è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2020, dove ha portato “Il confronto”, finita al 15° posto. Era un’edizione particolare per lui, che arrivava a 30 anni esatti dal successo nella sezione Novità del 1990 con “Disperato”, il brano che ne ha lanciato la carriera ad altissimo livello.