iosuonodacasa: tutti i concerti previsti sui social

Tra challenge, lezioni di chitarra (Alex Britti) e concerti improvvisati, tantissimi artisti italiani hanno anche condiviso l’hashtag #iosuonodacasa e organizzato dirette social per intrattenere il proprio pubblico in un periodo così complicato che ha costretto la cancellazione di tutti i concerti in programma nei mesi di marzo e aprile. Tanti appuntamenti da non perdere per dedicare canzoni, chiacchierare, ricordare la necessità di restare a casa e sentirsi uniti anche se a distanza. Tra le prime artiste a cimentarsi in un vero live c’è stata Gianna Nannini che giovedì 12 ha organizzato serenate di rock acustico online per stare tutti più vicini in sicurezza. Jovanotti ha inaugurato il “Jova House Party”, uno spazio di intrattenimento da casa sua con numerosi ospiti. Mini concerti anche per Francesco Gabbani e Kekko dei Modà, così come Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e Tommaso Paradiso, che ha provato a scrivere anche una canzone live con Calcutta. Tra gli artisti che hanno scelto di suonare dal vivo nella prima settimana di quarantena ci sono anche Marco Masini, Gigi D’Alessio, i Selton, Rocco Hunt in coppia con Clementino, Enrico Nigiotti, Il Cile, Ermal Meta, Francesco Renga con il format Aperitivo con gli occhiali, Alex Britti che ha dato lezioni di chitarra, Il Cile, Zucchero, Emma, Noemi, Fabrizio Moro, Tosca e Piero Pelù.

#iosuonodacasa: il calendario completo

Nei prossimi giorni sono in programma ulteriori dirette Instagram, il social più utilizzato in questo momento dagli artisti. L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione di Rockol, All Music Italia e l’azienda promoter Friends & Partners. Ecco l’elenco degli appuntamenti live sui social: