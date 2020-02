Birds of Prey: The Album, una soundtrack spaziale

Dopo aver scatenato il caos in rete con il lancio di “Diamonds” , “Joke’s On You” e “Boss Bitch” primi tre singoli da BIRDS OF PREY: THE ALBUM, Atlantic Records ha presentato un altro brano realizzato da un gruppo di superstar tutto al femminile che ha firmato la colonna sonora del nuovo film della Warner Bros. Pictures BIRDS OF PREY (AND THE FANTABULOUS EMANCIPATION OF ONE HARLEY QUINN) in uscita in tutte le sale oggi giovedì 6 febbraio. Il duo composto dalla rapper Saweetie e dalla popstar GALXARA hanno presentato il brano “Sway with me”, accattivante ed irresistibile campionatura dell'iconico brano "Sway" di Dean Martin. “Sway With Me” è stato presentato con un video molto divertente con Ella Jay Basco che riprende Cassandra Cain, suo personaggio tosto e impertinente nel film. Il video ricrea anche la scena del film nel quale è presente la traccia (guarda il video QUI).

“Sway with me” arriva dopo il successo di Doja Cat “Boss Bitch” che è stata preceduto da “Joke’s on You” di Charlotte Lawrence e prima ancora dal singolo “Diamonds” di Megan Thee Stallion & Normani. Il brano della Lawrence è stato immediatamente acclamato dalla critica, dimostrandosi la perfetta aggiunta ad una colonna sonora che celebra la forza delle donne coinvolte. “Diamonds” ha fatto la storia in quanto prima brano ad inserire e campionare l’iconico “Diamonds Are A Girl’s Best Friend” di Marilyn Monroe. “Diamonds” ha immediatamente incontrato il favore della critica, il TIME ha descritto il duo come “inarrestabile”, MTV parla del brano come di “un inno dalla grande flessibilità”, PAPER elogia Megan Thee Stallion & Normani come “una gang inarrestabile” ed E! invita i propri lettori ad “alzare il volume al massimo”. Il singolo ha già superato i 19 milioni di streamnel mondo e il video ufficiale ha quasi raggiunto gli 8 milioni di visualizzazioni.

BIRDS OF PREY: THE ALBUM ha continuato a tenere alta l’attesa dei fan pubblicando ogni settimana nuovi singoli esclusivi ed incredibili video musicali. Il tutto grazie al gruppo di superstar tutto al femminile che ha prestato il proprio talento al progetto. Tra loro: Halsey (“Experiment On Me”), Doja Cat (“Boss Bitch”) e Saweetie & GALXARA (“Sway With Me”). L’incredibile album contiene inoltre brani inediti di Summer Walker, Lauren Jauregui e Black Canary, personaggio di Jurnee Smollett-Bell nel film.

Con BIRDS OF PREY: THE ALBUM continua il grande successo della partnership tra Atlantic Records e Warner Bros. Pictures che avevano già unito le loro forze nel 2016 con SUICIDE SQUAD: THE ALBUM, nominato ai GRAMMY®. La colonna sonora ha conquistato le classifiche di oltre 70 paesi ottenendo innumerevoli certificazioni. 7 certificazioni platino e una nomination ai GRAMMY® per il singolo dei Twenty One Pilots “Heathens”, 3 certificazioni platino per “Sucker For Pain” di Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons con Logic e Ty Dolla $ign (Feat. X Ambassadors), e un’altra nomination ai GRAMMY® con “Purple Lamborghini” di Skrillex & Rick Ross.

BIRDS OF PREY: THE ALBUM è stato prodotto con la supervisione di Kevin Weaver, Presidente di Atlantic Records West Coast (che in passato ha prodotto anche le colonne sonore di The Greatest Showman, Suicide Squad, Furious 7, The Fault in Our Stars, The Fate of the Furious). Considerato da Rolling Stone un “guru delle soundtrack”, Weaver ha vinto un GRAMMY® Award ed ha ricevuto altre 5 nomination. Nel corso della sua carriera Weaver ha prodotto numerose soundtrack multi-platino con all’attivo decine di milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Margot Robbie, Cathy Yan, Sue Kroll e Bryan Unkeless sono i produttori esecutivi di BIRDS OF PREY: THE ALBUM. Tra i musicisti aggiuntivi coinvolti nel progetto: i produttori Brandon Davis e Joseph Khoury, i produttori esecutivi musicali di Warner Bros. Pictures Darren Higman e Niki Sherrod, e i supervisori musicali Season Kent e Gabe Hilfer.

BIRDS OF PREY (AND THE FANTABULOUS EMANCIPATION OF ONE HARLEY QUINN)

Avete mai sentito la storia del poliziotto, dell’uccello canoro, dello psicopatico e della principessa mafiosa? Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo Harley può fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis e il suo zelante braccio destro, Zsasz, puntano gli occhi su una ragazza di nome Cass, la città è messa a soqquadro per cercarla. I percorsi di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incontrano e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per abbattere Roman.

Margot Robbie torna nei panni di Harley Quinn, con Mary Elizabeth Winstead come Huntress; Jurnee Smollett-Bell è Black Canary; Rosie Perez è l’agente Renee Montoya; Chris Messina è Victor Zsasz; ed Ewan McGregor è Roman Sionis. La new entry Ella Jay Basco debutta nel film come Cassandra “Cass” Cain. Diretto da Cathy Yan da uno scritto di Christina Hodson, il film è basato sui personaggi dell’Universo DC. Robbie ha anche firmato la produzione, con Bryan Unkeless e Sue Kroll. I produttori esecutivi del film sono Walter Hamada, Galen Vaisman, Geoff Johns, Hans Ritter e David Ayer. Warner Bros. Pictures presenta una produzione LuckyChap Entertainment, Clubhouse Pictures, Kroll & Co. Entertainment, Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). Il film sarà distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures.

TRACKLIST

1. Doja Cat “Boss Bitch”

2. WHIPPED CREAM (feat. Baby Goth) “So Thick”

3. Megan Thee Stallion & Normani “Diamonds”

4. Saweetie & GALXARA “Sway With Me”

5. Charlotte Lawrence “Joke's On You”

6. Maisie Peters “Smile”

7. CYN “Lonely Gun”

8. Halsey “Experiment On Me”

9. Jucee Froot “Danger”

10. K.Flay “Bad Memory”

11. Sofi Tukker “Feeling Good”

12. Lauren Jauregui “Invisible Chains”

13. Black Canary “It’s A Man’s Man’s Man’s World”

14. Summer Walker “I’m Gonna Love You Just A Little More Baby”

15. ADONA “Hit Me With Your Best Shot”