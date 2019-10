Lazza debutta all’Alcatraz di Milano in un concerto attesissimo in programma il 24 ottobre: tutte le info sullo spettacolo

Debutto assoluto di Lazza all’Alcatraz di Milano. Il rapper classe ‘94 sarà in scena giovedì 24 ottobre dopo il grande successo del tour estivo. Una prima volta speciale per l’artista romano che a marzo ha pubblicato “Re Mida” secondo album della sua carriera e subito arrivato al primo posto in classifica. Dopo due settimane, su Spotify “Re Mida” ha superato i 50 milioni di streaming, numeri che evidenziano il successo del nuovo fenomeno del rap. Con il concerto all’Alcatraz di Milano porterà live i brani più famosi della sua carriera e gran parte delle canzoni fa che fanno parte del suo ultimo album. Appuntamento alle 21 all’Alcatraz di Milano per uno show attesissimo dai fan e che ha destato la curiosità di tantissimi appassionati del genere.

La probabile scaletta di Lazza all’Alcatraz di Milano

Del resto Lazza ha fin da subito colpito nel segno mettendo in mostra una conoscenza musicale decisamente insolita per un rapper. Una formazione da pianista, frequentando il Conservatorio di Milano e una grande capacità di scrittura lo ha subito posto all’attenzione di pubblico e critica. I biglietti per il concerto all’Alcatraz di Milano sono ancora disponibili. Unico posto al costo di 17 euro più 2 euro di diritti di prevendita. Questa invece la possibile scaletta che Lazza potrebbe seguire per il concerto all’Alcatraz di Milano:

Per Sempre Box Logo feat. Fabri Fibra Re Mida Morto Mai Netflix Superman 2 Cellulari Cazal feat. Izi 24H Catrame feat. Tedua Povero Te Desperado Iside feat. Luche Gucci Ski Mask feat. Gue Pequeno Porto Cervo

La carriera di Lazza

Il nome di Lazza inizia a girare nella scena rap italiana nel 2016 quando entra in 333 Mob, etichetta guidata da Slait e Low Kidd. Nel 2018 ha ottenuto la certificazione oro per “Zzala”, primo album della sua carriera. Jacopo Lazzarini ha subito messo in mostra un abilissimo freestyle e negli anni ha ottenuto i consensi di Nitro, Salmo, Fabri Fibra e Guè Pequeno con i quali ha instaurato alcune collaborazioni. L’album “Re Mida” vede la partecipazione di ben sette artisti che non passano inosservati. Oltre al featuring con Guè Pequeno in “Gucci Ski-Mask“, il rapper è riuscito a coinvolgere nel progetto anche Fabri Fibra, Izi, Tedua e Luchè, mentre nella versione deluxe dell’album ci sono due bonus track che vantano le collaborazioni di Giaime e Kaydy Cain. “Re Mida” è composto da 15 tracce, più due inediti aggiunti alla versione deluxe. Questa la tracklist:

Per Sempre Box Logo (feat. Fabri Fibra) Re Mida Morto Mai Netflix Superman 2 Cellulari Cazal (feat. Izi) 24h Catrame (feat. Tedua) Povero Te Desperado Iside (feat. Luchè) Gucci Ski-Mask (feat. Guè Pequeno) Porto Cervo DELUXE EDITION e VINILE (Cd + 2 Bonus Tracks + Mob Bandana) No Selfie feat. Giaime Netflix Remix feat. Kaydy Cain

Oltre al suo lavoro da musicista, Lazza si è occupato anche della produzione di “Disgusting” di Ernia, “Passepartout” di Nitro e “Lunedì” di Salmo, singolo tratto dall’album di grande successo “Playlist”. Nel frattempo a distanza di un anno i brani “DDA” e “MOB” sono stati certificati disco d’oro. Tra le canzoni più famose della sua carriera anche “Porto Cervo” che vede la collaborazione di Dolcenera e che ha superato gli oltre 20 milioni di streaming.