Michael Stipe, il nuovo singolo è Your Capricious Soul

Michael Stipe è stato il frontman dei R.E.M. per tanti anni, precisamente dal 1980 al 2011, e dopo lo scioglimento della band non ha più ha pubblicato alcuna canzone. In questo weekend ha stupito tutti condividendo sul suo sito ufficiale il suo primo singolo, Your Capricious Soul.

Il video

 

Your Capricious Soul - Michael Stipe from JMSPROJ on Vimeo.

Michael Stipe: il nuovo singolo

E’ stato annunciato qualche giorno fa e da pochissimi minuti è finalmente uscita la prima traccia da solista di Michael Stipe. Il brano per il momento è possibile ascoltarlo e scaricarlo solo sul sito ufficiale del cantante, www.michaelstipe.com.

Non è un caso che la data di uscita del singolo sia coincisa con l’International Rebellion, ovvero l’evento organizzato con le proteste pacifiche sulla situazione climatica globale. Your Capricious Soul, infatti, è scaricabile al prezzo di 0,73 centesimi di euro (o se si vuole anche qualcosa in più) e tutti i proventi di un anno saranno donati al movimento ambientalista Extinction Rebellion. Michael Stipe aveva già presentato il pezzo in anteprima lo scorso maggio a New York, ma in quell’occasione si era esibito dal vivo. Oggi, invece, ha pubblicato la versione in studio scaricabile per il momento esclusivamente attraverso il suo sito Web. Tra un mese, infatti, Your Capricious Soul sarà disponibile anche su Spotify, Deezer, Google e su tutte le piattaforme più tradizionali.

Your Capricious Soul : il videoclip

Il singolo della durata di circa tre minuti è accompagnato da un video musicale realizzato dall’artista e regista Sam Taylor-Johnson. Per tutta la sua durata viene inquadrata da più prospettive una ragazzina con i capelli lunghi e rossi, lentiggini su tutto il volto e occhi azzurri. Dietro di lei un campo sportivo dove diversi ragazzi giocano a basket e a tennis.

Le parole dell’ex leader dei R.E.M.

Dopo una lunga pausa dalla musica, quindi, l’ex frontman dei R.E.M. è tornato sui suoi passi con Your Capricious Soul, il primo lavoro da solista. A dargli la spinta è stato l’Extiction Rebellion. “La nostra relazione con l'ambiente è una priorità da tutta la vita e ora mi sento fiducioso, persino ottimista. Credo che ora possiamo apportare il tipo di cambiamento necessario per migliorare il nostro meraviglioso pianeta terra. Ho visto un grande cambiamento di coscienza sul tema della salvaguardia dell'ambiente e volevo aggiungere la mia voce”. ha dichiarato.