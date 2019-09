Michael Bublé, due concerti a Milano: info e scaletta

Fa tappa in Italia la tournée mondiale di Michale Bublé, serie di appuntamenti che segnano il ritorno sulle scene del crooner britannico, dopo una pausa di qualche anno. I concerti nel bel Paese saranno due, entrambi al Forum di Assago, alle porte di Milano: lunedì 23 e martedì 24 settembre. Due occasioni nel corso delle quali i fan italiani dell’artista potranno ascoltare alcuni tra i suoi brani più conosciuti e apprezzati. Di seguito, tutte le informazioni riguardo a orario di inizio, biglietti ancora in vendita e probabile scaletta, per arrivare preparati al doppio concerto.

Michael Bublé in concerto a Milano: le informazioni

Chi non avesse ancora acquistato il biglietto per uno dei due concerti di Michael Bublé a Milano è ancora in tempo per comprarlo, sia accedendo al sito di TicketOne che rivolgendosi alle rivenditorie abituali. Per quanto riguarda il concerto di lunedì 23 settembre, sono ancora disponibili a 69 euro i tagliandi per l’anello C con possibilità visibilità ridotta, a 149.50 euro per la tribuna numerata primo settore, a 172.50 euro per la platea gold e a 230 euro per la pit area – posto in piedi. Esauriti i tagliandi per gli altri settori. Quanto invece allo show del giorno succesivo, a 69 euro si trovano ancora i biglietti per l’anello C con possibilità visibilità ridotta, a 86.25 euro per l’anello B con possibilità visibilità ridotta, a 98.90 euro per la tribuna numerata terzo settore, a 149.50 euro per la tribuna numerata primo settore, a 172.50 euro per la platea gold e a 230 euro per la pit area, con posto in piedi. L’inizio di entrambi i concerti è in programma per le 21. All’esterno del Forum di Assago si trovano degli ampi parcheggi a pagamento in cui è possibile posteggiare la propria auto. In alternativa, è possibile arrivare al palazzetto dello sport con la metropolitana, linea verde, scendendo alla fermata “Assago Forum”.

Michael Bublé in concerto a Milano: la scaletta

La scaletta del doppio concerto di Michael Bublé al Forum di Assago vedrà l’alternarsi di alcuni brani resi celebri dallo stesso artista e molte cover. E proprio con una cover dovrebbero iniziare le due serate: con “Feeling Good” di Anthony Newley. La conclusione della prima parte dello show sarà affidata invece a “Cry Me a River” di Julie London. Quindi, ci sarà lo spazio per il bis, che si articolerà in tre canzoni: “Where or When” dei Rodgers & Hart, “Everything” e “You Were Always on My Mind”. Questo, a partire dalle scalette già proposte dall’artista nel corso delle date della sua tournée già andata in scena. Tuttavia, non è escluso che l’artista canadese (ma con doppia cittadinanza italiana) decida di apportare delle modifiche al repertorio da proporre, aggiungendo o eliminando dei brani dalla scaletta o variandone l’ordine di esecuzione nel corso della serata. La probabile scaletta dei due concerti di Michael Bublé al Forum di Assago: